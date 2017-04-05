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Душевнобольной китаец убил трех человек палочками для еды

5 апреля 2017, 10:50

Мужчина страдает шизофренией.

В китайской провинции Хэнань был задержан душевнобольной мужчины, который убил трех пациентов частной клиники, используя в качестве оружия палочки для еды, передает РИА Новости со ссылкой на газету Shanghai Daily.

Как пишет газета со ссылкой на местный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения, инцидент произошел еще 24 февраля в частной клинике Dazhong Hospital в уезде Лонин.

Сообщается, что мужчина по имени Ян Шитоу (Yang Shitou), страдающий расстройством психики, находился в палате с другими душевнобольными пациентами. Он был привязан к кровати ремнями, а когда медработники вышли из комнаты, мужчина смог освободиться. Он взял со стола, стоявшего в комнате, палочки для еды и стал нападать на других пациентов, двое из которых находились в соседней палате.

Вернувшиеся сотрудники клиники обезоружили мужчину. однако трое пострадавших от его действий в конечном итоге скончались. Ян Шитоу был передал полиции, в настоящий момент ведется расследование инцидента.

Как пишет газета China Daily, клиника, где произошла трагедия, в настоящий момент закрыта. Двое сотрудников клиники, ответственных за палату, где произошло нападение, были уволены.

Фото: Flickr/ JMRosenfeld

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