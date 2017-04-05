Казахстанские штангисты начали выступление на юношеском чемпионате мира

С 4 по 10 апреля в Бангкоке (Тайланд) проходит юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФТРК.





В составе казахстанской сборной на мировое первенство отправились двадцать спортсменов, четверо из которых вошли в резервный состав. Данный старт является лицензионным перед Олимпийскими Играми 2018 года в Аргентине, и позволяет завоевать максимальное количество лицензий — 2 мужские и две женские.





Старший тренер юношеской сборной РК по тяжелой атлетике Бахыт Ахметов:

— Спортсмены находятся в хорошей форме и готовы к старту. Данному чемпионату предшествовали интенсивные учебно-тренировочные сборы в Таразе и Казани, где у ребят была возможность показать себя. Лучшие в рейтинге приехали сюда, в Бангкок. В целом команда молодая, 80 % атлетов впервые выступают на соревновании такого уровня. Но тем больше у них желание стартовать с мажорной ноты и достойно представить нашу республику. Наша задача — войти в семерку лучших команд мира и завоевать максимальное количество лицензий на предстоящие юношеские Олимпийские 2018.





Состав сборной Казахстана