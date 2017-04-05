Казахстанские штангисты начали выступление на юношеском чемпионате мира
5 апреля 2017, 10:53
Данный старт является лицензионным перед Олимпийскими Играми 2018 года в Аргентине
С 4 по 10 апреля в Бангкоке (Тайланд) проходит юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФТРК.
В составе казахстанской сборной на мировое первенство отправились двадцать спортсменов, четверо из которых вошли в резервный состав. Данный старт является лицензионным перед Олимпийскими Играми 2018 года в Аргентине, и позволяет завоевать максимальное количество лицензий — 2 мужские и две женские.
Старший тренер юношеской сборной РК по тяжелой атлетике Бахыт Ахметов:
— Спортсмены находятся в хорошей форме и готовы к старту. Данному чемпионату предшествовали интенсивные учебно-тренировочные сборы в Таразе и Казани, где у ребят была возможность показать себя. Лучшие в рейтинге приехали сюда, в Бангкок. В целом команда молодая, 80 % атлетов впервые выступают на соревновании такого уровня. Но тем больше у них желание стартовать с мажорной ноты и достойно представить нашу республику. Наша задача — войти в семерку лучших команд мира и завоевать максимальное количество лицензий на предстоящие юношеские Олимпийские 2018.
Состав сборной Казахстана
Девушки:
Диана Серебрякова (48 кг, группа В)
Махабат Серикболкызы (58 кг, группа В)
Гульдана Жунис (58 кг, группа Б)
Дарья Павлова (63 кг, группа А)
Карина Кузганбаева (69 кг, группа А)
Мария Базаркина (75 кг, группа А)
Ольга Пастухова (75 кг, группа А)
Гульжан Кумарбекова (75+ кг, группа А)
Резерв:
Надежда Осмаева (63 кг)
Мария Базаркина (75 кг)
Юноши:
Сайранкез Акмолда (56 кг, группа В)
Ерасыл Ергенбай (56 кг, группа А)
Сайхан Тайсуев (62 кг, группа Б)
Анатолий Савельев (62 кг, группа А)
Еламан Сеитказы (69 кг, группа А)
Максим Ню (69 кг, группа В)
Асылжан Бектай (77 кг, группа А)
Артем Антропов (85 кг, группа А)
Резерв:
Виктор Надворный (50 кг)
Бексултан Айтпай (69 кг).
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