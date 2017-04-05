 
Облачно

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 46%

Влажность: 44%

Давление: 704 мм рт. ст.

Ветер: северо-западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

312.30

5 апреля 

Курс НБРК

312.69

-

АЛМАТЫ

Покупка

311.50

Продажа

312.30

АСТАНА

Покупка

311.00

Продажа

311.80

Подробнее
334.50

5 апреля 

Курс НБРК

333.14

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

334.50

АСТАНА

Покупка

333.00

Продажа

334.40

Подробнее
Новости за сегодня

Министр обороны РК провел встречу с генеральным секретарем ШОС

 

В Министерстве обороны РК состоялась встреча главы оборонного ведомства Казахстана генерал-полковника Сакена Жасузакова с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым, который прибыл в Астану для участия в заседании секретарей советов безопасности ШОС, сообщает пресс-служба МО РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности на пространстве ШОС, противодействия современным вызовам и угрозам, а также подготовки к предстоящему Совещанию министров обороны государств ШОС.

Как отметили стороны, Шанхайская организация сотрудничества не является военно-политическим блоком. Вместе с тем, государства-участники демонстрируют консолидированную решимость в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом и в полной мере готовы противостоять им. В этих целях каждые два года проводится международное антитеррористическое учение «Мирная миссия», совместные тренировки горно-стрелковых подразделений, конференции и семинары в области безопасности.

Министр обороны РК подчеркнул, что Казахстан открыт к плодотворному взаимодействию не только с государствами ШОС, но также с партнерами и наблюдателями организации в интересах обеспечения безопасности.

«Развитие партнерских отношений в духе дружбы и сотрудничества, а также углубление связей на всех уровнях является основой для решения многих вопросов современности, стоящих перед нашими государствами и народами», - отметил глава оборонного ведомства Казахстана.

 

5 апреля 2017, 10:52
Источник, интернет-ресурс: Министерства обороны РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код