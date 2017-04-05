Министр обороны РК провел встречу с генеральным секретарем ШОС

В Министерстве обороны РК состоялась встреча главы оборонного ведомства Казахстана генерал-полковника Сакена Жасузакова с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым, который прибыл в Астану для участия в заседании секретарей советов безопасности ШОС, сообщает пресс-служба МО РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности на пространстве ШОС, противодействия современным вызовам и угрозам, а также подготовки к предстоящему Совещанию министров обороны государств ШОС.

Как отметили стороны, Шанхайская организация сотрудничества не является военно-политическим блоком. Вместе с тем, государства-участники демонстрируют консолидированную решимость в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом и в полной мере готовы противостоять им. В этих целях каждые два года проводится международное антитеррористическое учение «Мирная миссия», совместные тренировки горно-стрелковых подразделений, конференции и семинары в области безопасности.

Министр обороны РК подчеркнул, что Казахстан открыт к плодотворному взаимодействию не только с государствами ШОС, но также с партнерами и наблюдателями организации в интересах обеспечения безопасности.

«Развитие партнерских отношений в духе дружбы и сотрудничества, а также углубление связей на всех уровнях является основой для решения многих вопросов современности, стоящих перед нашими государствами и народами», - отметил глава оборонного ведомства Казахстана.