Со штрафа на 8 лет колонии могут изменить наказание участнику смертельной драки в Алматы

Повторная психолого-психиатрическая экспертиза в Астане показала, что мужчина не был в состоянии аффекта.

Государственный обвинитель просит осудить Айдара Байракова, участника драки, в результате которой погиб Дмитрий Ачимов, на 8 лет





Напомним, 24 января апелляционная коллегия по уголовным делам горсуда Алматы постановила провести повторную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу в Астане. Ее результаты стали известны недавно. Согласно им, Айдар Байраков не находился в состоянии аффекта в момент нанесения удара ножом Дмитрию Ачимову.





- В экспертизе указано, что в действиях Байракова аффект полностью отсутствовал. То есть в полной мере сейчас доказано, что Байраковым совершено преступление, предусмотренное ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В связи с чем мы просим полностью удовлетворить доводы нашего апелляционного протеста и вынести новый обвинительный приговор, согласно которому признать Байракова виновным по ст.106 ч.3 УК РК и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сказала государственный обвинитель Кобжанова.





Также гособвинитель просила суд обратить внимание на фотографии - покадровую распечатку записи момента нанесения удара ножом.





- Видно, что нож был у Байракова, он был заблаговременно открыт, что требовало сложных достаточно действий. Удар был нанесен намеренно, а потерпевший не нападал и не душил Байракова, на фото это очень хорошо видно, на вытянутых руках он пытался удерживать от себя, одновременно коленом не пинал Байракова, как утверждал он в суде, а пытался выбить нож, - сказала Кобжанова.





В свою очередь защитник Байракова Бектембаев усомнился в результатах повторной экспертизы и при этом просил признать его подзащитного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 112 ч.2 УК РК - Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет либо лишение свободы на тот же срок.





- ...Общеизвестно, что при обоюдной драке стороны наносят друг другу удары, пинают друг друга, после чего у них на теле должны остаться следы. Согласно экспертизы, у Ачимова обнаружена только колото-резаная рана бедра и кровоподтеки правой кисти снаружи, что свидетельствует о том, что Ачимов жестоко избивал Байракова, и в кровь разбил свой кулак, а у Байракова же множественные телесные повреждения: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленные раны лобной области, ушиб грудной клетки, и т.д. Данные телесные повреждения свидетельствуют о том, что Ачимов, надеясь на грубую физическую силу, в общественном месте, беспричинно, из хулиганских побуждений, физически и морально унизил человеческое достоинство человека, фактически покушался на его жизнь.. ... Материалы уголовного дела свидетельствуют о том, что Байраков после таких тяжких оскорблений, унижений, избиений, покушения на его жизнь, применив складной нож, считаю, превысил пределы необходимой обороны , - отметил в прениях адвокат Бектембаев.





Выслушав доводы сторон суд удалился в совещательную комнату.



