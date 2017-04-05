Региональный потенциал устойчивого развития

Досжан Нургалиев

В Караганде оценили творческий и интеллектуальный потенциал общественных сил региона, поддерживающих международные инициативы Президента Нурсултана Назарбаева и направляющих усилия на решение задач Третьей модернизации, а также Концепции «Зеленой экономики» и тематики ЕХРО-2017 «Энергия будущего».

В Караганде прошел первый Региональный форум «G-Global: Мир ХХI века», посвященный идее единства и сплоченности казахстанского общества в свете задач, обозначенных Главой государства в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Мероприятие организовано международным секретариатом G-Global и Общественным фондом «Адамдардың елеулi жетiстiктерi» при поддержке акимата Карагандинской области, Ассамблеи народа Казахстана и Карагандинского областного филиала партии «Нур Отан». В нем приняли участие представители Парламента, местных исполнительных органов, общественности региона, бизнес-сообщества, учреждений образования, молодежных и других организаций.

Инициативы во имя мира

Выступая на пленарном заседании форума, руководитель международного секретариата G-Global Серик Нугербеков отметил, что цель проведения региональных форумов, объединенных общей темой, состоит в том, чтобы довести до каждого жителя страны суть глобальных инициатив Казахстана, предполагающих не только конструктивный диалог цивилизаций, но и продуктивное экономическое и технологическое сотрудничество, несущее благо каждому жителю страны, региона и мира в целом. Например, в рамках подготовки к ЕХРО-2017, реализация Концепции «зеленой» экономики и принципов Партнерства «Зеленый мост», входящих в единый блок международных инициатив Главы государства, во многих регионах формируются центры компетенции «зеленых» технологий. Двери этих центров открыты для всех граждан страны, желающих освоить уникальные технологии производства органической сельхозпродукции, и в дальнейшем строить на этом свой бизнес, обеспечивая тем самым собственное материальное благополучие. Практический опыт Казахстана в этом направлении может быть полезен и другим странам, нуждающимся в трансферте «зеленых» технологий и практик для преодоления внутренних социальных и экономических дисбалансов. И в этом смысле Казахстан является передовым плацдармом развивающегося мира, способствующим успешной реализации Целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

Руководитель международного секретариата G-Global также отметил, что в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент Казахстана обозначил кардинально важные задачи перед государством, бизнесом и обществом. Все они направлены на повышение качества жизни наших граждан и укрепление конкурентоспособности национальной экономики в наше противоречивое время, когда, с одной стороны, ужесточается борьба за технологическое лидерство между странами, с другой - концентрируется внимание мирового сообщества на экологических, социальных и других общих проблемах.

- Казахстан ставит цель войти к 2050 году в число 30 наиболее развитых стран мира. В реализации этой задачи существенную роль играют общественные силы развития, выступающие в качестве активных проводников в жизнь государственной политики в области модернизации. Для того, чтобы вывести Казахстан на уровень глобальной конкурентоспособности, нужно консолидировать гражданское сообщество и направить его в необходимое русло экономической, инновационной, интеллектуальной и другой активности. Ведь под лежачий камень вода не течет, - отметил Серик Нугербеков.

Как подчеркивает Президент в своей книге «G-Global: Мир в ХХI веке», актуальность современной эпохи состоит в том, что по сравнению с предыдущими десятилетиями человечеству приходится сталкиваться с ускоренной динамикой глобальных трансформаций, происходящих в самых разных областях мирового развития - экономических, политических, технологических, научных, социальных и экологических. Все возрастающая сложность процессов взаимодействия и взаимозависимости между этими сферами развития становится беспрецедентным вызовом в сфере безопасности человека, его благосостояния и благополучия. Хроническая бедность населения слаборазвитых стран в сочетании с растущей безработицей, неравенством, социальной напряженностью, вооруженными конфликтами, истощением ресурсов и климатическими факторами в мире являются симптоматичными признаками системных проблем существующей модели развития. При этом в силу многоаспектности проблемных сторон современности сложно сконцентрировать усилия и ресурсы в одной конкретной точке их приложения. Поэтому современные вызовы требуют решения с использованием поэтапных отраслевых стратегий, основанных на существующих концепциях и стратегических инициативах на национальном уровне.

Сегодня эксперты ведущих международных институтов развития признают тот факт, что действующая социально-экономическая и политическая парадигма в мире является неустойчивой. Она разрушает природный, человеческий и социальный капитал. Ошибочные подходы, которые использовались до настоящего времени, оказались недостаточными, чтобы привести население планеты к кардинальным изменениям в мышлении и действиях. Но прежде, чем приступить к актуализации вопросов смены парадигмы, мировому сообществу предстоит определить характер необходимых изменений и процессов, при которых они будут происходить. В этих условиях Казахстан предлагает ООН системный блок инициатив, содержащих комплексные меры и принципы решения узловых вопросов современности, в том числе в сфере глобальной безопасности.

«Зеленый» вклад Караганды в ЕХРО-2017

Глядя на активистов, способных двигать не только локальный, но и мировой прогресс, убеждаешься в том, что главное богатство Карагандинской области - это вовсе не природные ресурсы, а люди, которые откликнулись на призыв Президента Казахстана стать активными участниками инновационного процесса, приверженцами «зеленой» экономики, вносящими достойный вклад в проведение ЕХРО-2017. Открытие Центра «зеленых» технологий в Караганде - это реальный пример того, что в обществе формируется экологичная культура, «зеленый» бизнес и стремление к инновациям. Сегодня мы видим, что позитивный опыт Арнасайской народной академии «зеленых» технологий, созданной усилиями ведущих общественных организаций страны, начал распространяться на другие регионы республики, становясь мощным стимулом инновационной активности в стране и реальной опорой ЕХРО-2017.

«Вклад общественности Казахстана в подготовку и проведение Международной выставки «ЕХРО-2017» и реализации задач Третьей модернизации» - так называлась одна из сессий форума, которую провела экс-депутат Мажилиса Парламента РК V созыва Айгуль Соловьева. Спикер отметила, что предстоящая международная выставка - это не только демонстрация передовых технологий, существующих в мире, но и глобальный диалог цивилизации о том, как нам жить дальше.

- И в то же время нам нужно показать, что мы - народ Казахстана, который может мыслить и продвигать идеи, которые будут восприняты в мире адекватно. Возможно, мы стоим пока на первой ступени, поскольку еще не совсем решительные, тем не менее, мы готовы к главному - консолидации и концентрации усилий для реализации самых смелых идей и мыслей, - сказала Айгуль Соловьева.

По мнению экспертов, «зеленая экономика» - это не только альтернативные источники энергии, но и образ жизни, мышления и деятельности общества в целом. Как показывает казахстанский опыт, одной осведомленности тут мало для того, чтобы на местах начали возникать локальные очаги «зеленой» экономики, основанной на совершенно новых принципах и подходах к производству энергии и общественных благ. Для этого нужны центры «зеленых» технологий, способствующие транзиту опыта и знаний по регионам. И не случайно, что такая платформа сегодня действует в Караганде, где немало людей, обладающих креативностью и чувствительностью к новациям. Один из них - директор Карагандинского технологического колледжа Валерий Голунов, который сумел объединить в своем коллективе людей с нестандартным мышлением и новаторскими качествами. Их стараниями, при поддержке Международного секретариата G-Global, Народной академии «Арнасай», сегодня на базе местного колледжа действует полноценная демонстрационная площадка «зеленых» технологий и компетенций.

Здесь есть и теплица, работающая на «зеленой» основе, где выращиваются экологически чистые продукты, в том числе базилик, который высоко востребован на рынке лекарственного сырья. Здесь также можно ознакомиться с проектными образцами новых технологий, разработанными инноваторами регионального центра. Многие из них претендуют на уникальность. Почти в каждой применены радикальные технологические решения и подходы. Например, модель ветровой установки для подачи и очистки воды уникальна тем, что технология может работать автономно годами без участия человека. Она может служить также и в качестве ветро-фонтана, привнося в городские ландшафты собственное великолепие, а главное - бесплатную свежесть и прохладу.

- Сегодня на традиционные фонтаны мы тратим много энергии и средств на обустройство, подведение коммуникаций и эксплуатацию. А тут - затрат минимум и эффекта куда больше, - поясняют разработчики.

Еще один инновационный образец - это оконный гелиостеклопакет для автономного обогрева и освещения зданий. Следует отметить, что сегодня на глобальном рынке инноваций немало подобных предложений. Тем не менее, судя по оценкам экспертов, у проектов карагандинских инноваторов в области освоения солнечной энергии есть свои уникальные преимущества и ноу-хау.

Между тем, подчеркивая важность актуализации и распространения «зеленых» практик в сельских глубинках, руководитель Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global Салтанат Рахимбекова отметила, что сегодня именно село может выступить драйвером «зеленого» роста в нашей стране. Этому способствуют современные векторы и тренды развития в АПК и энергетике, подкрепленные соответствующей политикой Правительства, а также усилия ключевых общественных организаций страны в сфере продвижения глобальной инициативы Главы государства «Зеленый мост». Она также напомнила о том, какой внушительный потенциал преобразований кроется в контексте «зеленой» экономики. Например, уникальная система очистки техногенных выбросов, углекислых газов, дыма и прочих продуктов горения с выработкой чистого воздуха и получением ценных углеродных материалов Александра Борисенко - это, по сути, выдающееся открытие века, которое еще предстоит оценить человечеству по достоинству, а главное - найти ему широкое применение на практике. И это не миф, а более чем реальность, в чем не трудно убедиться, побывав на месте и понаблюдав за волшебством «бездымного» горения топлива в установке Александра Борисенко.

По его мнению, эту систему можно применить на любом предприятии для потенциального сокращения выбросов, создания чистой внутренней атмосферы, в любом мегаполисе, задыхающемся от смога и дыма. Принцип Борисенко - это самая настоящая прорывная технология будущего. И благо, что она является достоянием именно Казахстана.

По словам руководителя Карагандинского регионального филиала Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global Майи Агадиловой, на сегодня обучено «зеленым» практикам более сотни сельских женщин. При этом немало примеров, когда люди, прошедшие курсы обучения, открывают в селах собственный бизнес, основанный на «зеленых» технологиях.

«Аманат» - наследие веков, мира и согласия

Одна из главных целей форума - популяризация национальных ценностей, пропаганда достижений страны за годы независимости, уникальной модели межэтнического согласия в стране, содействие внутриполитической и социальной стабильности. В рамках отдельной сессии форума стартовала Премия «Аманат» - «Наследие», которая призвана стать неким универсальным мерилом нравственного роста казахстанцев, инструментом оценки, укрепления и широкой популяризации менталитета многонационального народа Казахстана, устойчивого и неподверженного негативному влиянию глобальных процессов, связанных с форматизацией и эрозией традиционных культурных и нравственных основ общества.

В числе основных спикеров форума выступили депутат Мажилиса Парламента РК Бакытбек Смагул, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, руководитель Коалиции за «зеленую экономику» и развитие G-Global Салтанат Рахимбекова, организатор премии «Аманат», президент Общественного фонда «Адамдардың елеулi жетiстiктерi» Зауре Беисова и другие деятели. Они особо подчеркнули стимулирующую роль таких акций, как премия «Аманат», в продвижении ярких граней творческой самобытности нашего народа, что, несомненно, может быть продемонстрировано зарубежным гостям на предстоящей выставке «EXPO-2017» в Астане. Но суть программы и премии «Аманат» состоит не только в этом, но и в содействии процессам консолидации общества в решении актуальных задач государства в области модернизации и устойчивого развития, сохранения духовных и общечеловеческих ценностей многонационального народа Казахстана. Говоря о новом проекте фонда - премии общественного признания «Аманат», Зауре Беисова отметила, что данная акция задумана с целью поощрения и стимулирования людей, внесших существенный вклад в социально-экономическую и общественную жизнь страны.

- Во всех уголках страны, в том числе в Карагандинской области, есть немало людей, деятельность которых может служить ярким примером для подражания молодежи. Это не только деятели культуры, но и простые труженики, представители бизнеса и новаторы, которые двигают прогресс на местах, влияют на рост общественного сознания, создают стимулы социального и экономического развития края. И они не должны оставаться без должной оценки их труда, - отметила глава фонда.

Потенциалу региона в области прикладного творчества и приверженности граждан к «зеленой» экономике была посвящена развернутая выставка «зеленых» проектов и продукции народных промыслов Караганды и области. Наряду с большим многообразием изделий прикладного творчества, ювелирных и других изделий, на выставке были представлены и конкретные образцы сельхозпродукции, производимой сельскими жителями в своих домашних хозяйствах. Например, жительница Шетского района Фарида Арыстанбекова в своей импровизированной презентации представила широкий спектр готовой продукции для потребителя, таких как курт, катык, жент и многое другое, что производит она в своем хозяйстве и реализует на рынке.

- Безусловно, опыт таких сельских тружениц необходимо пропагандировать среди молодежи, руки которых сегодня столь необходимы селу, стоящему на пороге новых перемен в свете текущих процессов модернизации. Общественная инициативность - великое дело. И в русле этих процессов мы сегодня отчетливо видим не «круги на воде», а реальный всплеск деловой и инновационной активности в регионах, - говорит депутат Парламента РК Бакытбек Смагул.

Примечательно, что на премии общественного признания «Аманат» в Караганде был объявлен первый номинант. Им стал доктор технических наук, профессор, академик Национальной инженерной академии РК Бактыбай Касымбеков. Автор более 80 научных публикаций был номинирован на премию «Аманат» за проект по восстановлению исторического наследия Бердыкожи-батыра.

Лауреат Президентской премии «Алтын сапа», основатель Дома авторского дизайна «Алтын орда», этнодизайнер Ырза Турсынзада провела презентацию панно «Ковер мира», символизирующего глобальный мир и согласие между народами. Следует отметить, что панно представляет собой единую композицию, сделанную руками мастериц разных национальностей, живущих в Казахстане. Изделие еще находится на стадии формирования, и ему предстоит вобрать в себя все уникальные краски и узоры Ассамблеи народа Казахстана. Впоследствии оно будет демонстрироваться на всех мероприятиях международного значения, в том числе на ЕХРО-2017 и, возможно, даже в ООН, где проявляют большой интерес к казахстанской модели общественного согласия.