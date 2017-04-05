Нацвалюта на бирже укрепилась до 312 тенге
5 апреля 2017, 11:20
Объем торгов составил 62 млн 400 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 5 апреля 2017 года составил 312,13 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 311,98 тенге за доллар США, максимальный - 312,6 тенге. Объем торгов составил 62 млн 400 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 144.
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