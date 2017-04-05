Жестокое убийство в ВКО: задержаны сотрудники службы безопасности ВС РК и УБОП ДВД

31 марта 2017 года Следственное управление ДВД Восточно-Казахстанской области начало досудебное расследование по факту убийства двух жителей Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

По предварительной версии, у одного из погибших ранее случился конфликт с жителем Астаны Сахариевым Ернаром, бывшим сотрудником финансовой полиции и службы безопасности Верховного Суда РК.

В ночь с 30 на 31 марта мужчина, желая отомстить обидчикам, на машине вывез их на перевал Чечек. Здесь между мужчинами произошла ссора, в результате астанчанин застрелил их из гладкоствольного охотничьего ружья.

За совершение особо тяжкого преступления Сахариев взят под стражу.

В ходе досудебного расследования установлено, что на месте совершения преступления находился сотрудник УБОП ДВД ВКО - Мусабаев Талант.

О совершенном преступлении также было известно 2 жителям Усть-Каменогорска. Указанные лица задержаны по подозрению в укрывательстве преступления и о недонесении. Причастность последних к убийству в настоящее время проверяется.

За дискредитацию звания сотрудника полиции Мусабаев Талант уволен из органов внутренних дел.

Ранее о случившимся писали в социальных сетях родные погибших. Свой пост под названием «Звери в погонах» разместила Алема Утепова, с просьбой максимально распространить информацию об убийстве братьев.

«В ночь с 30 на 31 марта 2017г. Мусабаев Талант, сотрудник УБОП ДВД ВКО, в сговоре со своими братьями Сахариевым Ернаром, сотрудник СБ Верховного суда, Бадигуловым Дидаром, глав.специалист обл.суда, а также неким Асхатом, пользуясь своим служебным положением, угрожая удостоверением сотрудника УБОП, принудительно усадили двух братьев Ашетаева Сапара и Канжекенова Айбека и увезли за город в район горы Чечек, где безжалостно, зверски расстреляли из гладкоствольного охотничьего ружья. Отец Сахариева Ернара - Сахариев Токен, бывший Председатель обл. суда ВКО, пользуясь своим влиянием и связями, оказывает давление на следствие и всячески препятствует справедливому расследованию путем подтасовок фактов и неопровержимых доказательств. При этом, Мусабаев, Бадигулов и Асхат дали признательные показания о преступном сговоре с целью убийства, рассказав, что Сахариев Ернар увез тела Ашетаева Сапара и Канжекенова Айбека в неизвестном направлении. Признание где искать их до сих пор не дал. У Сапара остались трёхлетний сын и годовалая дочь, у Айбека полуторагодовалые близнецы и десятидневная дочь. Просим предать огласке убийство парней и сделать МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!!! Мы не можем предать земле своих сыновей, мужей, братьев, отцов...»- написала девушка в соцсетях.

Как сообщил informburo.kz брат супруги Сапара Ашетаева Дулат Ермеков, тела погибших всю ночь возили в багажнике автомобиля одного из сообщников.

«Все уехали в город, выпили, вернулись. Загрузили тела в багажник «Мерседеса» и до пяти утра катались с телами по городу. Потом выехали в сторону Семипалатинска. По дороге Сахариев высадил остальных, потом спрятал тела в селе Отрадное, в частном заброшенном доме. Полиция искала тела нехотя, ребята - друзья убитых сами выехали на место преступления, там лежали фрагменты тел, голов, мозги. Всем контрольные в головы делали, видимо» - рассказал Дулат Ермеков.

Учитывая общественный резонанс, в целях объективного расследования прокуратура области совместно с ДВД ВКО создала межведомственную следственно-оперативную группу, которую возглавил специальный прокурор прокуратуры области. По делу также назначен процессуальный прокурор (начальник отдела прокуратуры г. Усть-Каменогорск).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Ход расследования взяли на особый контроль прокурор области и начальник ДВД ВКО.