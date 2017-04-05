Однокурсники перестали узнавать подругу, которая похудела на 90 кг

Дженнифер Огненовски из Сиднея в один момент поняла, что её жизнь больше не может продолжаться таким образом. В свой 21 год она весила 157 килограммов. За год ей удалось сбросить 90 килограммов, и её бывшие одноклассники проходят мимо, перестав её узнавать , пишет , пишет Life.ru





Студентка юридического факультета из Сиднея испытывала недостаток энергии, была закомплексована и предпочитала сидеть дома, а не проводить время с друзьями. Походы по магазинам превратились для неё в настоящую пытку, ведь мало, что из одежды могло бы подойти ей по размеру. Во время путешествия по Европе девушка очень быстро уставала, поэтому не успела посетить много достопримечательностей.





Дженнифер выбрала хорошую диету, но совсем не занималась спортом. Кроме того, ей постоянно хотелось есть. "Я испытывала вечный голод, два часа без еды были настоящей мукой. Раньше я всегда ела много жирной пищи, а когда приходила домой с учёбы, ничего не делала", - рассказала девушка.





Сначала она перешла на преимущественно растительную пищу с высоким содержанием белка и маленьким количеством углеводов. Благодаря этой диете ей удалось потерять 15 килограммов. После этого она стала кандидатом на операцию по уменьшению желудка.













После операции девушка пересмотрела свой рацион и буквально заново училась есть. "Учиться было очень сложно. Первые несколько недель мне нужно было употреблять только жидкости, а затем я перешла на мягкие продукты", - говорит она.





Позже она встретилась с диетологом, которая помогла приспособиться к новой диете. За 5,5 месяца вегетарианской пищи девушка потеряла 57 килограммов.

Вернувшись в Европу и пройдясь по тем же туристическим маршрутам, она почувствовала огромную разницу: она уже не так уставала, могла подниматься в гору и по лестницам, а жара в Греции не так сильно её беспокоила. Сейчас девушка весит 67 килограммов, а 28-й размер одежды поменяла на 8-й. Она говорит, что никогда не была такой счастливой, как сейчас.



