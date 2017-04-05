В Астане запустят ночной автобусный маршрут в тестовом режиме
5 апреля 2017, 11:50
Время работы: с 23:00 до 06:00.
В ночь с 7 на 8 апреля 2017 года в тестовом режиме внедряется ночной маршрут № 200 сообщением: «Железнодорожный вокзал – международный аэропорт», сообщает сайт столицы.
По сообщению Управления пассажирского транспорта города Астаны, маршрут будет курсировать с железнодорожного вокзала – по улице Биржан сал – проспект Женис – улица Кенесары – проспект Республики – проспект Кабанбай батыра – улица Сарайшик – проспект Туран – улица Достык – проспект Кабанбай батыра – ж/м Пригородный – международный аэропорт.
Стоимость проезда будет составлять 150 тенге. Интервал движения: 30-60 минут.
Время работы: с 23:00 до 06:00.
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