Н.Нигматулин: Время «работы на полку», на звания и ученые степени прошло

На пленарном заседании Мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на актуальности задачи внедрения инноваций в производство, сообщает Zakon.kz.

Речь об этом шла в ходе обсуждения в первом чтении поправок по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

«Президент ставит задачу достижения практического эффекта от научных разработок, а отечественный бизнес - на основе внедрения этих разработок должен выпускать конкурентоспособную, в первую очередь, на внешнем рынке продукцию. Только внедрение инновационных изобретений в производство может решению задачи ускоренной технологической модернизации экономики, о которой говорил Президент в Послании», - подчеркнул Н.Нигматулин.

Как отметил Спикер Мажилиса, сегодня не ученые степени и научные звания, а действительно инновационные разработки, востребованные рынком, могут считаться интеллектуальной собственностью.

«Время «работы на полку», на звания и ученые степени прошло. Сегодня, в условиях рынка, наука должна научиться зарабатывать. И это веление времени», - сказал Н.Нигматулин.

Председатель Мажилиса также подчеркнул, что до второго чтения все необходимые предложения для выполнения поставленной Президентом задачи должны быть внесены.

Законопроектом в целом предусматривается улучшение процессов предоставления охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в Казахстане с учетом вступления нашей страны в ВТО и членства в ЕАЭС, направленных на гармонизацию патентного законодательства Казахстана и стран ОЭСР, повышение прозрачности деятельности экспертной организации и организаций по коллективному управлению авторскими правами.