В Южном Казахстане проводится межрегиональная ярмарка вакансий

На ярмарке вакансий 636 работодателей из северных регионов представили для жителей Южного Казахстана 1785 вакансий в сфере производства, образования, здравоохранения, государственного управления, сельского хозяйства и строительства.

В выставочном центре «Көрме» города Шымкент проводится ярмарка вакансий, представленных работодателями из Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, передает пресс-служба акима области.









На ярмарке вакансий 636 работодателей из северных регионов представили для жителей Южного Казахстана 1785 вакансий в сфере производства, образования, здравоохранения, государственного управления, сельского хозяйства и строительства. Вместе с этим, на ярмарке 248 местных работодателей, среди которых 30 крупных предприятий, представили 2500 вакантных рабочих мест.





Принявшие участие в мероприятии министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова и аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев ознакомились с представленными населению свободными рабочими местами.









Министр Т.Дуйсенова подчеркнула, что не случайно в самом густонаселенном регионе нашей страны Южно-Казахстанской области с участием 4 регионов республики и работодателей ЮКО организована ярмарка свободных вакансий и выразила уверенность, что данное мероприятие будет способствовать занятости населения.





«Здесь имеется значительный избыток трудовых ресурсов, в то время как в северных регионах рабочих кадров не хватает. Надеюсь, что эта ярмарка вакансий поможет жителям ЮКО найти работу по своей специальности. Государством будут выделяться субсидии на переезд и покрытие расходов по аренде жилья в течение одного года. Хочу подчеркнуть, что переселение из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные исключительно добровольное по обоюдной заинтересованности как работника, так и работодателя», - сказала Тамара Дуйсенова, выступая на открытии мероприятия.

Подобные ярмарки с участием работодателей из северных регионов были организованы 3-4 апреля в Мактааральском, Сарыагашском районах, где более 200 семей выразили намерение переселиться в Костанай, Павлодар, СКО и ВКО.









В свою очередь, аким области Ж.Туймебаев подчеркнул, что добровольное переселение граждан из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные северные регионы республики является очень важным шагом для равномерного расселения населения.









«В Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил о необходимости обеспечения поддержки процессов мобильности рабочей силы из трудоизбыточных регионов. Вместе с этим, дал поручение о предоставлении поддержки в привлечении рабочей силы из сел в города. Сегодня в целях совместной реализации задач, поставленных Главой государства проводится Межрегиональная ярмарка вакансий. В целом, привлекательные природно-климатические и географические условия нашей области оказывают положительное влияние на индекс человеческого развития. Ежегодный прирост населения составляет 2%, в результате общая численность населения области на сегодня составила около 3 млн. человек. В том числе, численность жителей сельской местности достигнув 1 млн.571 тысяч человек, составила 54,9% от общего населения»,- сказал аким.









Стоит отметить, за прошедший год из Южно-Казахстанской области в Северный Казахстан переселились 125 семей, в Костанайскую область 18 семей и 3 семьи переехали в Восточно-Казахстанскую область.





Фото: Пресс-служба акима ЮКО



