Президент Туркменистана прибудет в Казахстан с официальным визитом
5 апреля 2017, 12:02
Об этом сообщил министр иностранных дел РК.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов в ходе встречи с вице-премьером-министром сельского хозяйства РК Аскаром Мырзахметовым с участием представителей дипломатического корпуса, передает МИА "Казинформ".
«Недавний визит Президента Узбекистана в Казахстан прошел успешно (...) Скоро к нам приедет Президент Туркменистана. Визит состоится в Астану. Таким образом, можно видеть, что политическая жизнь нашей страны насыщена крупными событиями», - сказал Абдрахманов. Министр также выразил уверенность в том, что государства, которые примут участие в выставке ЭКСПО-2017, смогут показать свои достижения на высоком уровне.
Отметим, встреча в МИД посвящена презентации Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы представителям дипломатического корпуса.
Мейрамбек Байгарин
Фото с сайта inform.kz
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