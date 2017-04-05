Каким бывает детство

Выразительные фотографии, рассказывающие о жизни детей из разных уголков мира.

Эти потрясающие портреты детей были сделаны в разных уголках Земли фотографами, чьи имена вошли в шорт-лист престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2017. Все они рассказывают нам о том, насколько разным может быть детство , передает , передает ФотоТелеграф





90-летняя китаянка остановилась, чтобы приласкать своего внука, пока его родители работают в поле, в провинции Гуйчжоу в Китае.









Религиозная церемония в сикхском храме на окраине Пармы, Италия.









Девочка проходит обряд навджот – ритуал в зороастризме сродни крещению в христианстве, который посвящает её в зороастрийскую религию. После навджота она сможет выйти замуж только за единоверца.





Ребёнок играет на кладбище в Маниле на Филиппинах, где поселилась группа бездомных, в том числе и он сам.









Свежие раны на теле этого ребёнка вскоре превратятся в шрамы, которые будут говорить о его принадлежности к племени сома. Того, Западная Африка.









Когда фотограф, сделавший этот снимок, попросил мальчика улыбнуться, он ответил, что не может. Каир, Египет.





Шестилетняя дочь фотографа из Польши Камилы Станишевской (Kamila Staniszewska) плачет над домашним заданием.





Двухлетний мальчик проходит болезненную процедуру шрамирования в Бенине, Западная Африка.





Дети из племени ментавайцев в джунглях на островах Ментавай в провинции Западная Суматра в Индонезии.





Девочка с отрешенным видом цепляется за окно автобуса. Сенегал.





Мальчик играет рядом с помещением, в котором мужчина разделывает собак, в Кайфыне, Китай.





Накхонситхаммарат, Таиланд.





Мальчик-бедуин позирует фотографу с ружьём своего отца в Омане.





Школьники дерутся подушками в институте датского терапевта Carl-Mar Moller, где детям разрешается играть, не следуя каким-либо правилам.





Аборигены Соломоновых Островов.





Дети молятся перед занятиями в сельской школе в Уганде.

Мальчик охраняет мешок муки. Сенегал.





Уставшая девочка в школе в Сайде, Ливан.





Дети играют на свалке автомобилей в Мумбаи, Индия.





Дети курят сигареты в неблагополучном районе в Эдинбурге, Шотландия.