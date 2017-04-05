Суд над забастовщиками в Астане: что говорят свидетели

Нурбека Кушакбаева обвиняют по статье 402 УК («Действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной»), наказание по которой предусматривает штраф или лишение свободы до одного года, сообщает сообщает Zakon.kz





В ходе слушаний все свидетельские показания сводятся к тому, что Кушакбаев был не только инициатором забастовки, но и одним из тех, кто уговаривал людей продолжать акцию протеста в форме голодовки.





Например, свидетель по делу Е. Сарин сообщил, что 4 января он вместе с другими работниками предприятия Жарковой, Ердановым и Абдуевым пришли к Кушакбаеву в офис, где тот рекомендовал объявить голодовку. При этом подчеркнул, что если собрать больше людей, то «полиция не сможет закрыть 100 человек». При описании других деталей тех событий, которые могли бы помочь следствию, свидетель стал путаться в своих показаниях, отмечая, что не помнит некоторые моменты.





Другой свидетель по делу М. Жаркова подтвердила эти факты, подметив, что на их последней встрече Кушакбаев давал указания по продолжению акции протеста с целью вовлечения в неё большого количества рабочих. Затем она сообщила, что всегда прислушивалась к мнению Кушакбаева, так как считала его юридически грамотным. Также интересными для следствия являются слова Жарковой о том, что Кушанов «подталкивал на проведение забастовок с тех пор, как они начали с ним консультироваться в сентябре 2016 года».





Напомним, в январе 2017 года межрайонный экономический суд Южно-Казахстанской области вынес решение о ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов.





Офис Конфедерации располагался в Шымкенте, в нее входил профсоюз предприятия OCC. Работники компании ОСС выступили против ее закрытия, и с 5 по 21 января провели акцию протеста – объявили голодовку, одним из инициаторов которой стал Н. Кушакбаев. Несмотря на то, что забастовка была признана незаконной, как судом, так и самим президентом ликвидированной Конфедерации Ларисой Харьковой, Кушакбаев призывал людей продолжать голодовку и не подчиняться решению суда.



