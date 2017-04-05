Последний роман Евтушенко "Берингов тоннель" будет издан в 2017 году

Роман поэта Евгения Евтушенко "Берингов тоннель", над которым он работал до последнего дня, вероятно, будет издан уже в этом году. Об этом ТАСС сообщила в среду вдова поэта Мария Евтушенко.





"Это не традиционный роман, - пояснила она. - Это - новеллы, его воспоминания о военном детстве, поездках в Америку, разных событиях жизни. В то же время главным действующим лицом является не он, хотя основа романа - собственный опыт Евгения Александровича".





"Называется роман "Берингов тоннель" благодаря невероятному открытию, сделанному Женей когда-то, - рассказала Мария Евтушенко. - Оказывается, его прапрапрадед был сослан в Сибирь за организацию бунта крестьян против помещиков. И он много путешествовал по Сибири, а затем добрался и до Аляски. В результате в голову прадеду приходит идея соединить Россию и Америку тоннелем - Беринговым тоннелем, который прошел бы под проливом".





"И Евгений Александрович подхватил эту идею, поскольку Россия и Америка уже и так связаны - и не только исторически, но и культурно. Мир должен быть соединен, говорил он, так как разъединение и война - это неправильно", - отметила Мария Евтушенко. Этому, по ее словам, в основном, и посвящен новый и последний роман поэта.





Все главы почти закончены





Над книгой Евтушенко работал все последние годы, и завершить его будет нетрудно, считает его вдова. По ее словам, он с самого начала "набросал план, и согласно этому плану писал, а потом и надиктовывал главы".





"Все главы практически уже закончены. Единой сюжетной линии, как это обычно бывает, в романе нет, главы представляют собой такую мозаику воспоминаний, и завершение, в принципе, может быть в любом месте, - сказала Мария Евтушенко. - Дописывать книгу мы, конечно, не будем, лишь немного отредактируем - так, как и планировал Женя".





По ее словам, он диктовал страницы романа еще в четверг вечером, хотя в субботу утром Евтушенко уже не стало. Некоторые пропущенные главы будут взяты из его прежних, написанных воспоминаний - например, о встрече с Жаклин Кеннеди и другие. "Мы можем включить такие главы в книгу, дособрать мозаику, - отметила Мария Евтушенко. - И, надеюсь, сможем издать ее уже в этом году".





"Антология" - самый масштабный труд поэта





В последние дни Евтушенко также работал над самым масштабным трудом своей жизни - последним томом "Антологии русской поэзии". Вдова поэта напомнила, что четыре тома "Антологии" уже опубликованы, "пятый - находится на выпуске, и последнее время Евгений Александрович трудился как раз над периодом 60-х годов, шестидесятниками". "И этот, последний том, он все-таки успел завершить, как и задумывал", - подчеркнула она.





"Антология" - это самое большое издание, которое охватывает собой историю всей русской поэзии, всех поэтов, начиная от "Слова о Полку Игореве" (в его переводе) до наших дней. Как пояснила вдова поэта, "вместе с издателем они проделали эту невиданную, невероятную по масштабу работу". "Для каждого поэта, каждого произведения Евгений Александрович написал статью и собственные стихи. Ни один поэт или писатель в мировой истории этого никогда не делал", - отметила она.





"Работа над "Антологией", я считаю, во многом, говорит о нем как о человеке, - подчеркнула Мария Евтушенко. - Много вы знаете поэтов, которые занимаются не только своим творчеством, пишут стихи, а занимались бы тем, что более 25 лет своей жизни посвятили тому, чтоб собирать по маленьким крупицам стихи других авторов, чтобы не забыть ни одного поэта, чтобы не ушло, не было потеряно ни одного стихотворения и посвятить всем им свои мысли, строки, строфы? Знаете вы таких? Я - нет, никто из известных или неизвестных поэтов этим никогда не занимался".





"Вот такой и был, на самом деле, Евгений Александрович", - добавил она.





Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в результате онкологического заболевания в больнице американского города Талсы (штат Оклахома), где он находился на лечении с 12 марта. Сегодня, 5 апреля, в Талсе состоится прощание с поэтом тех, кто знал его по "американской жизни". Похоронен поэт будет в подмосковном поселке Переделкино. Гражданская панихида в Москве запланирована на 11 апреля, она состоится в Доме литераторов.



