В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила принудительного выкупа акций страховой (перестраховочной) организации и их последующей продажи новому инвестору.

В частности, принудительный выкуп акций страховой организации и их последующая продажа новому инвестору осуществляется уполномоченным органом в целях защиты законных интересов ее страхователей, застрахованных, выгодоприобретателей и обеспечения стабильности страхового рынка на основании решения (решений) уполномоченного органа и не требует наличия волеизъявления прежних владельцев акций страховой организации.

Уполномоченный орган применяет процедуру принудительного выкупа акций страховой организации в целях обеспечения перехода права собственности на акции страховой организации новому инвестору и не является конечным приобретателем (обладателем) выкупаемых акций.

Основанием для принудительного выкупа всех акций страховой организации является установление уполномоченным органом отрицательной разницы между стоимостью активов, рассчитанной с учетом их классификации по качеству и ликвидности, и обязательствами страховой организации.

Расчет разницы между стоимостью активов и обязательствами страховой организации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

К новому инвестору страховой организации предъявляются следующие требования:

1) соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности для акционера страховой организации;

2) наличие возможности (в отдельности или совместно с другими новыми инвесторами) исполнить все обязательства по договорам страхования и перестрахования;

3) принятие письменного обязательства по соблюдению конфиденциальности и сохранению коммерческой тайны.

Решение о последующей продаже выкупленных акций новому инвестору принимается уполномоченным органом при выполнении требований, предусмотренных пунктами 7, 11 и 14 Правил.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.