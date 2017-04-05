Смертник совершил теракт в пакистанском Лахоре
5 апреля 2017, 12:48
Погибли шесть человек.
Террорист подорвал себя в пакистанском городе Лахоре, сообщает ТАСС со ссылкой на пакистанский телеканала "Гео ТВ".
В результате взрыва бомбы погибли шесть человек, 22 получили ранения
Другие подробности произошедшего не приводятся.
Фото: Global Look Press
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