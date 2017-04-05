Министр энергетики озабочен возможными ЧП из-за бесхозных электросетей

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что бесхозные электрические сети могут стать причиной несчастных случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ряде регионов страны существуют так называемые бесхозяйные сети, которые никем не обслуживаются или обслуживаются как попало. Это ставит под угрозу электроснабжение потребителей, подключенных к данным сетям. По последним данным местных исполнительных органов, протяженность таких сетей достигает 2 110 километров и имеется 631 бесхозяйная трансформаторная подстанция. В случае, если не произойдет передача таких сетей в ведение энергопередающих организаций, в ближайшем будущем, данные сети могут стать источником аварий, одной из причин снижения качества электроснабжения, а также возникновения несчастных случаев», - рассказал Канат Бозумбаев на пленарном заседании Мажилиса Парламента.

По его словам, эта проблема превратилась в долгоиграющую. По его мнению, его решение сводится к простой передаче таких сетей в ведение региональных электрических компаний (РЭК), но к сожалению, в действующем законодательстве такой механизм отсутствует. «С одной стороны РЭКи заинтересованы в принятии таких сетей к себе на баланс ввиду того, что зачастую их обслуживание все равно ложится на плечи РЭКов. Акимы все равно работают над тем, чтобы они их обслуживали. Но с другой стороны в РЭКах отсутствуют средства для покрытия расходов по уплате возникающих налоговых платежей при принятии на баланс бесхозяйных сетей», - пояснил министр.

Канат Бозумбаев сообщил, что в этой связи проектом закона с поправками в законодательные акты по вопросам электроэнергетики предусмотрен механизм передачи электрических сетей, признанных бесхозяйными, путем внесения соответствующих изменений в Закон «О государственном имуществе». Кроме того, предполагается освобождение энергопередающих организаций от уплаты корпоративного подоходного налога, налога на имущество, возникших при приеме бесхозяйных электрических сетей, путем дополнений в Налоговый кодекс. Данная позиция поддержана соответствующим решением республиканской бюджетной комиссии, отметил министр.

«Передача бесхозяйных электрических сетей в ведение энергопередающих организаций, имеющих квалифицированных специалистов и соответствующее материально-техническое оснащение, повысит надежность электроснабжение потребителей и решит вопрос ликвидации бесхозяйных сетей», - резюмировал министр.

Дамир Байманов