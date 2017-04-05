Президент Туркменистана прибудет в Казахстан с официальным визитом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов в ходе встречи с вице-премьером-министром сельского хозяйства РК Аскаром Мырзахметовым с участием представителей дипломатического корпуса, передает МИА «Казинформ».

«Недавний визит Президента Узбекистана в Казахстан прошел успешно (...) Скоро к нам приедет Президент Туркменистана. Визит состоится в Астану. Таким образом, можно видеть, что политическая жизнь нашей страны насыщена крупными событиями», - сказал Абдрахманов. Министр также выразил уверенность в том, что государства, которые примут участие в выставке ЭКСПО-2017, смогут показать свои достижения на высоком уровне.

Отметим, встреча в МИД посвящена презентации Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы представителям дипломатического корпуса.

Мейрамбек Байгарин