В Павлодаре прошли антитеррористические учения
5 апреля 2017, 13:00
Учение было максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.
В 11.40 часов 5 апреля 2017 года в городе Павлодаре на территории Дома культуры им.Естая завершены антитеррористические учения по пресечению акта терроризма и ликвидации его последствий, сообщает Zakon.kz.
Областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом провёл в Павлодаре антитеррористические учения по пресечению акта терроризма и ликвидации его последствий. Целью мероприятия была проверка готовности сил и средств Павлодарского оперативного штаба по борьбе с терроризмом к выполнению возложенных на них задач.
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Фото ДВД Павлодарской области
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