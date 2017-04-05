Щучинско-Боровская курортная зона может стать геопарком ЮНЕСКО
5 апреля 2017, 13:04
Развитие эко- и гео-туризма позволит нашей стране не только постепенно снизить зависимость экономики от добычи сырья, но также повысить имидж Казахстана как туристской дестинации на мировой арене».
Роль уникальных геологических характеристик территории в создании геопарков была обсуждена на семинаре Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам, который прошел в Боровом, сообщила пресс-служба акима Акмолинской области, передает МИА "Казинформ".
Его организаторы - акимат Акмолинской области, Национальная комиссия Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Казахстанский Национальный комитет по глобальным геопаркам ЮНЕСКО и ГПНП «Бурабай».
Специально для участия в семинаре из штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже были приглашены спикеры - Патрик Маккивер, руководитель Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам и Сурен Гевиниан, консультант Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам.
В семинаре также приняли участие заместитель акима Акмолинской области Асхат Кайнарбеков, генеральный секретарь Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Асель Утегенова, заместитель председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК Кайрат Устемиров, председатель Казахстанского Национального комитета по глобальным геопаркам ЮНЕСКО Диляра Вудворд и другие видные казахстанские ученые-геологи, биологи и географы, представители местного населения, ведущих международных организаций и бизнес сообщества.
В приветственном слове А.Утегенова подчеркнула, что «предстоящий семинар станет уникальной площадкой для диалога заинтересованных сторон о создании первых геопарков ЮНЕСКО в Казахстане. Данная инициатива особенно актуальна в преддверии ЭКСПО-2017, а также вносит вклад в выполнение Стратегии 2050 и рассматривает вопрос исчерпаемости природных ресурсов.
Развитие эко- и гео-туризма позволит нашей стране не только постепенно снизить зависимость экономики от добычи сырья, но также повысить имидж Казахстана как туристской дестинации на мировой арене». Отметим, что на сегодня в Казахстане пока нет ни одного геопарка, в то время как Казахстан обладает выдающимися геологическими объектами, ландшафтами и достаточным экспертным потенциалом для развития концепции геопарков в стране.
Фото с сайта ehealth.kz
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