Депутат просит принять меры к нелегалам-золотодобытчикам в РК

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат от фракции партии «Ак жол» Меруерт Казбекова обратилась к главе правительства с просьбой принять меры по урегулированию оборота драгоценных металлов в стране, так как незаконный промысел продолжает развиваться, передает корреспондент Zakon.kz.

«Депутатская фракция «Ак жол» просит вас, уважаемый Бакытжан Абдирович, принять меры по урегулированию оборота драгоценных металлов и сырьевых товаров с их содержанием, усилению контроля по соблюдению норм промышленной безопасности золотодобывающими компаниями, обеспечению альтернативной занятости населения путем создания артелей или флюсовых бригад», - сказала она, озвучивая депутатский запрос в адрес премьера.

Парламентарий напомнила, что в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства отметил необходимость придания импульса развитию традиционных базовых отраслей, одним из которых является недропользование.

«Во фракцию ДПК «Ак жол» обращаются предприятия-недропользователи за содействием в решении проблем, связанных с нелегальной добычей драгоценных металлов. Нелегальные старатели наносят значительный ущерб интересам государства, недропользователей, а также экологии региона. Так, по информации АО «Горно-металлургический концерн Kazakhaltyn», за последние 5 лет задержано 19 тыс. старателей, выявлено 75 цехов по переработке золотосодержащей руды, изъято 500 тон сырья», - привела депутат в качестве примера статданные.

По ее словам, только по заявлениям этого концерна было зарегистрировано 102 уголовных правонарушения, из которых в суд было направлено всего 2 дела, но даже по ним вынесены оправдательные приговоры.

«Аналогичная ситуация обстоит с административной ответственностью - к ответственности привлекается только 1% старателей. Действия старателей, задержанных в момент нелегальной добычи, либо непосредственно после нее, судом трактовались как неоконченные составы правонарушений. Этим объясняется и то, что из 3 605 задержанных в 2015 году лиц, повторно - от 1 до 5 раз, в течение года задерживалось около тысячи человек, при этом 6 человек погибли. Старатели работают в опасных условиях, они проникают в подземные горизонты шахт путем массовых прорывов, а также через неконтролируемые пролазы в земле - «дудки». Но, несмотря на риски, незаконный промысел развивается», - подчеркнул М. Казбекова.

Как она пояснила, одним из факторов, стимулирующих интерес к незаконной добыче золота, является функционирование многочисленных мест скупки и переработки золотосодержащего сырья.

«Деятельность таких предприятий действующим законодательством, в том числе - принятым законом РК «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», никак не регулируется. Отсутствует ответственность за незаконное проникновение на опасные производственные объекты, не прописана ответственность сотрудников охранных компаний за покровительство старателям. В результате нелегального оборота золота только в Степногорском регионе за 2014-2015 годы как минимум недополучено продукции на сумму свыше 9,2 млрд. тенге, а бюджетом недополучено налогов на сумму более 2,3 млрд. тенге», - сообщила мажилисвумен.

В заключение депутат добавила, что кроме того, нередки случаи травматизма и гибели нелегальных старателей, проникающих на заброшенные шахты и попадающих под обрушения и завалы.

Ксения Давыдова