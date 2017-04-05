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30 должностных лиц в сфере сельского хозяйства осуждены в Казахстане

5 апреля 2017, 13:08

Основными преступлениями являются взятки, хищения и злоупотребления должностными полномочиями.

По итогам 2016 года осуждено 30 должностных лиц, осуществлявших госрегулирование сельского хозяйства. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2016 года осуждено 30 должностных лиц, осуществлявших госрегулирование сельского хозяйства. Более 380 лиц привлечены к административной ответственности. Особое распространение получили факты взяточничества, хищения, злоупотребления должностными полномочиями», - сказал Алик Шпекбаев в ходе селекторного совещания в НПП «Атамекен».

Он также добавил, что ежегодно увеличивается объем финансовых средств, выделяемых на поддержку сельского хозяйства. «За последние 5 лет в три раза увеличены объемы выделяемых субсидий с 8,9 млрд до 257 млрд тенге. Вполне закономерно, что увеличение объемов госфинансирования вызывает необходимость тщательного анализа коррупционных рисков», - добавил Алик Шпекбаев.

Серик Сабеков
Фото с сайта 112.ua

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