Солиста группы "Renzo" Жанболата Ертаева ошибочно признали хулиганом

Законопослушный гражданин - солист казахстанской группы "Renzo", победитель республиканского проекта «Биле, Казакстан», студент КазНАИ им. Жургенева Жанболат Ертаев попав в весьма неприятную ситуацию получил новое "амплуа" хулигана, благодаря вопиющей ошибке горпрокуратуры Усть-Каменогорска.

По ее информации, Ж.Ертаев узнал о якобы совершенном им преступлении при получении справки об отсутствии судимости.





На его незамедлительный и возмущенный звонок в Городскую прокуратуру г. Усть-Каменогорск было предложено лично явиться в ГУ «Управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» для разрешения сложившейся ситуации.





"27 марта 2017 года я явился в Управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области, и написал там заявление на выдачу мне постановления о прекращении уголовного дела в отношении меня, на что получил письменный ответ от 28.03.2017 года за исх. № 2-20-17-03104, в котором указано на необходимость обратиться в прокуратуру г. Усть-Каменогорска, осуществляющую надзор по уголовному делу, и получил копию Постановления о прекращении досудебного расследования от 23.02.2016 года, за подписью следователя СО Иртышского ОП УВД г.Усть-Каменогорска младшего лейтенанта полиции Балобаевой А.К.

Получив вышеуказанное постановление нарочно, я обратился в городскую прокуратуру города Усть-Каменогорск, непосредственно к самому прокурору города Шыныбаеву Е. Для разрешения моей ситуации прокурор города назначил своего помощника, который, не представившись, назвав только имя «Бауржан», предложил написать заявление для дальнейшего разбирательства.

Итак, согласно постановления о прекращении досудебного расследования от 23.02.2016 года, следователь следственного отдела Иртышского Отдела полиции Управления внутренних дел г. Усть-Каменогорск, младший лейтенант полиции Балобаева А.К. рассмотрев какие-то материалы, установила, что я – Ертаев Ж.Т. находясь, внимание… в ночном клубе «Че Гевара», расположенного по ул. К. Кайсенова, 63 около 03-18 часов из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения гр. Ахметову М.М.

В ходе предварительного следствия от потерпевшего Ахметова М.М. поступило встречное заявление о том, что он примирился со мной, претензий ко мне не имеет и отказывается от дальнейшего разбирательства.

Далее из текста следует, что такое же заявление поступило и от меня, в связи с чем, производство по делу прекращено", - отмечает сам Ж.Ертаев.





По его словам никакого потерпевшего Ахметова он не знает, никогда его не видел, тем более не наносил ему телесных повреждений, и как следствие, с ним не примирялся. "После моего посещения прокуратуры города, помощник прокурора Бауржан лично подтвердил и заверил меня, что произошла ошибка, и корректировка сведений будет сделана в ближайшие дни. Я был готов даже согласиться, что действительно произошла ошибка, и забыть этот инцидент, однако меня насторожило следующее. Стоит отметить, что помощник прокурора Бауржан, предоставить копии материалов уголовного дела отказался, мотивируя отказ тем, что предоставление материалов не положено по закону. Спасибо, хоть предоставил возможность с ними ознакомиться", - пишет Ж.Ертаев.





По его словам он изучил карточку учета подозреваемого. Данные в ней полностью совпадали с его, за исключением лишь фотографии. "На фото почему-то был мой одноклассник из Семея. Сложилось ощущение, что она туда недавно вклеена. Также в других документах и показаниях было очень много других нестыковок и неточностей, начиная с моего отчества", - пояснил артист. По словам Ертаева, несмотря на все его обращения в прокуратуру Усть-Каменогорска, корректировка в документах так и не была произведена, и он по-прежнему фигурирует в рассмотрении дела по факту хулиганства, а на его обращения в прокуратуру он получает лишь отписки и ситуация никак не решается.



"Умудренный горьким опытом, хочу дать совет всем законопослушным гражданам: фиксируйте всю свою повседневную жизнь, что сейчас не так уж и сложно, фиксируйте даже поход в уборную, при этом детально комментируя, что вы делаете в тот или иной момент, что бы потом, в случае чего, было чем доказать, что вы не верблюд!", - дает совет читателям Ж.Ертаев.









Согласно этой справке парня заподозрили, установили и обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РК, то есть хулиганства, "...тогда как в этот день, как и в предыдущие и последующие дни, я находился в Алматы, посещал учебу, о чем свидетельствует справка из учебного заведения. Кроме того, в период с 15 января по 10 февраля 2016 г. я находился на съемках, о чем имеются видео-доказательства, свидетели и т.д.