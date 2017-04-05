Фотограф снял редчайшую белку-альбиноса

Этот грызун оказался весьма смелым и позировал ему на камеру около часа.

Фотограф-любитель дикой природы 54-летний Тим Клифтон во время прогулки в парке графства Восточный Сассекс на юге Англии смог сделать фото редкой белки-альбиноса , передает портал , передает портал "Моя планета" со ссылкой на Daily Mail.

«Я сидел на скамейке, и белка подошла ко мне. Она посмотрела на меня, как бы говоря: "Есть что-нибудь для меня, мистер?".. Она вышла ко мне в "белом костюме" с испачканным в земле носом и, кажется, не считала, что это портит ее образ. Это было довольно забавно», — рассказал Клифтон.









По словам фотографа, хотя обычно белки довольно застенчивы, этот грызун оказался весьма смелым и позировал ему на камеру около часа. Клифтон рассказал, что как-то раз ему также довелось встретиться с белкой-альбиносом, но в тот момент камеры под рукой не оказалось.

«Я очень горд и взволнован, чтобы смог получить эти фотографии. Теперь они завершают мою коллекцию, в которой также есть кадры рыжих и черных белок», — добавил Клифтон.

Белки-альбиносы встречаются чрезвычайно редко — примерно одна особь на 100 000.



