Фотограф снял редчайшую белку-альбиноса
5 апреля 2017, 13:19
Этот грызун оказался весьма смелым и позировал ему на камеру около часа.
Фотограф-любитель дикой природы 54-летний Тим Клифтон во время прогулки в парке графства Восточный Сассекс на юге Англии смог сделать фото редкой белки-альбиноса, передает портал "Моя планета" со ссылкой на Daily Mail.
«Я сидел на скамейке, и белка подошла ко мне. Она посмотрела на меня, как бы говоря: "Есть что-нибудь для меня, мистер?".. Она вышла ко мне в "белом костюме" с испачканным в земле носом и, кажется, не считала, что это портит ее образ. Это было довольно забавно», — рассказал Клифтон.
По словам фотографа, хотя обычно белки довольно застенчивы, этот грызун оказался весьма смелым и позировал ему на камеру около часа. Клифтон рассказал, что как-то раз ему также довелось встретиться с белкой-альбиносом, но в тот момент камеры под рукой не оказалось.
«Я очень горд и взволнован, чтобы смог получить эти фотографии. Теперь они завершают мою коллекцию, в которой также есть кадры рыжих и черных белок», — добавил Клифтон.
Белки-альбиносы встречаются чрезвычайно редко — примерно одна особь на 100 000.
Фото: moya-planeta.ru
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