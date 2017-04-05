Трое казахстанских квадроциклистов добрались до финиша четвертого этапа гонки в Абу-Даби

Четвертый этап ралли-рейда Abu Dhabi Desert Challenge для команды Astana Motorsports отметился «потерей» одного из квадроциклистов. Тимур Байжиенов не смог выйти на старт из-за плохо самочувствия, однако не исключено, что в заключительном отрезке гонки он все-таки поучаствует.

Минувший же этап был значительно легче предыдущих – небольшой лиазон и погодные условия были намного лучше. Первым из «Астаны» вновь финишировал Максим Антимиров, но его время могло быть и еще лучше, если бы не «приключения с лампочкой», сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.





«Сегодняшняя трасса была очень скоростная, я очень хорошо шел, обогнал даже двух квадроциклистов. Но где-то через час, обратил внимание, что у меня горит лампочка перегрева двигателя. Я решил сбросить скорость и ехать медленнее, чтобы она потухла. Через какое-то время движения по прямой лампочка перестала гореть, я обрадовался, поехал быстро, но через какое-то время лампочка опять загорелась. Ехал в спокойном режиме 70-80 километров в час, понимая, что теряю время. Мне встретились туристы, я попросил воды, облил двигатель, но это не помогло. Тогда я подумал, что, наверное, это проблема с лампочкой, а не с двигателем, и добавил скорости.





На дозаправке я также остановился, облил водой квадроцикл, заглушил его и постоял 15 минут. Потом снова его завел, но лампочка не гасла. Тогда я точно понял, что дело не в перегреве двигателя, а в замыкании электропроводки, и уже поехал побыстрее. Лампочка временами то тухла, то загоралась. Даже когда я финишировал, она горела, хотя тосол с квадроцикла не лился и его уровень был полным. Этап был очень скоростной, попрыгаешь по дюнам километр, потом несколько километров прямых дорожек, опять попрыгаешь и снова прямая - очень комфортно. Сегодня стартовали пораньше, температура была ниже, когда встаешь ощущаешь даже дуновение холодного ветра. А на первых двух этапах обдувало, как из фена, и вообще твой организм не остывает, даже если ты его поливаешь водой, тебе все равно горячо. Сегодня до часа был прохладный ветерок, поэтому я очень удивился, когда лампочка стала показывать перегрев двигателя при такой хорошей благоприятной погоде», - отметил Максим после финиша.





Что касается других пилотов Astana Motorsports, то ими изначально была выбрана стратегия – двигаться рядом, чтобы оказывать по необходимости помощью друг-другу. В итоге они и финишировали таким тандемом без потери времени.

Сегодня спецучасток, по словам пилотов, изобиловал огромными дюнами и агрессивными песками, но во второй части этапа и большими расстояниями - «прямиками», на которых можно разогнаться и двигаться на полной скорости на сколько позволяет техника.

Техническим же специалистам команды сегодня откровенно повезло. Решить нужно только проблему с лампочкой у квадроцикла Антимирова. В остальном же и пилоты, и техника готовы к финишному отрезку тяжелейшего и от этого вдвойне интересного ралли-марафона.



