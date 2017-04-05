Марш «Бессмертный полк» пройдет в Астане 9 мая

В честь празднования Дня Победы в 2015 году более 1500 потомков ветеранов прошли с портретами по проспекту Женис, а в 2016 году количество участников акции превысило 7000 человек.

9 мая в Астане пройдет марш потомков участников Великой Отечественной Войны «Бессмертный полк Астана – Марш мира». Об этом сегодня на пресс-конференции в акимате Астаны рассказали руководитель внутренней политики столицы Ерлан Каналимов и представители координационного совета гражданской инициативы «Бессмертный полк Астаны» Аида Баймакова, Алия Сагимбаева, Куаныш Джумантаев, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Сбор и построение участников марша состоится 9 мая 2017 года в 12:30 у монумента «Казак ели», финиш – у мемориала «Отан Коргаушылар». Основной путь колонны пройдет по проспекту Тауелсиздик. На старте запланирована небольшая концертная программа. К слову, в этом году маршрут шествия удлинен до 2,5 км, а весь путь участников будут сопровождать машины – озвучки, из которых будет играть песни военных лет.

«Удлинение связано с тем, что люди обращались к нам и говорили, что есть необходимость пройти колонной чуть дольше. В прошлом году дистанция составляла порядка 1,5 км. И многим людям эмоционально не хватило этого расстояния для шествия победы. Поэтому в этом году мы продлили маршрут» - сказала Аида Баймакова.





На данный момент координационный совет «Бессмертного полка» ищет дополнительные типографии, где участники могут распечатать транспаранты. Как отметили спикеры, на данный момент, к их сожалению, стоимость транспаранта составляет 1500 тенге. Но они надеются все же снизить эту цену, установить скидки и льготы для пенсионеров и других лиц.





Организаторы также напомнили, что «Бессмертный полк» - международное шествие, объединяющее 60 стран мира. Это некоммерческая, негосударственная, неполитическая гражданская инициатива. А потому запрещено приходить в корпоративной форме, наносить рекламную, политическую и иную символику, не относящуюся к цели движения на транспаранты.





Стоит отметить, что акция проходит в Астане уже 3 года. В честь празднования Победы в 2015 году более 1500 потомков ветеранов прошли с портретами по проспекту Женис, а в 2016 году количество участников акции превысило 7000 человек.





«В 2015 году на акцию пришло очень много женщин с детьми в колясках. И именно они шли в первой шеренге колонны, так как ни в какую не соглашались становиться где-то в конце. В итоге это было очень символично, такая преемственность и связь поколений, как и то, что люди стремятся привить своим детям ценности мира, согласия, передать своим детям воспоминания о своих ветеранах» - поделилась воспоминаниями Баймакова.

Напомним, за годы ВОВ из Казахстана на фронт ушло более 1 млн. 400 тыс. солдат, из них вернулась лишь половина.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото МИА Казинформ



