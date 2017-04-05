В целях дальнейшего совершенствования учета лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, руководствуясь подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «О Прокуратуре» утверждены Правила ведения учета лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В частности, учет лиц осуществляется Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - Комитет) и Управлениями Комитета по областям, городов Астана и Алматы, Военным управлением и Региональным транспортным управлением Комитета (далее - территориальные органы Комитета).

Территориальным органом Комитета в пределах своей компетенции осуществляется ведение учета лиц, осужденных военными судами и привлеченных к уголовной ответственности органами внутренних дел на транспорте.

Публикация сведений о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (далее - учетные лица) осуществляется Комитетом.

Учет лиц, осуществляется путем ведения справочных дел на каждое учетное лицо и ведения автоматизированной информационной системы «Специальные учеты (далее - АИС СУ).

Субъектами учета являются все государственные органы, осуществляющие следствие и дознание, исполнение наказания, а также подразделения административной и миграционной полиции Республики Казахстан, местные полицейские службы Республики Казахстан.

Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется Комитетом и его территориальными органами.

Бланки информационных учетных документов установленных форм и качества материала, предусмотренных настоящими Правилами, изготавливаются правоохранительными, судебными и иными государственными органами и организациями, а также лицами, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан предоставляют правовую статистическую информацию уполномоченному органу для целей государственной правовой статистики, ведения специальных учетов, изучения и анализа документированной информации, применяемой в уголовно-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой сферах (далее - субъекты правовой статистики и специальных учетов), в соответствии с Правилами ведения и использования отдельных видов специальных учетов утвержденными приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 10 июля 2014 года № 71 «Об утверждении Правил ведения и использования отдельных видов специальных учетов» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9638).

Сотрудники Комитета и его территориальных органов обеспечивают конфиденциальность персональных данных физического лица, ставшего жертвой правонарушения, вследствие которого ему был причинен моральный и физический вред (далее - потерпевшее лицо).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.