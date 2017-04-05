МВК по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве РК были представлены поправки по вопросам государственной статистики

4 апреля 2017 г. на Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве РК (МВК) был представлен доработанный проект Концепции к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики».

На основании заключения экспертов, привлеченных в рамках проекта КАЗСТАТ, в Концепцию проекта Закона были внесены концептуальные изменения и дополнения, что в свою очередь привело к изменению наименования Концепции и его содержательной части.

В доработанной концепции было предложено расширить понятийную часть в Законе, а именно раскрыть понятия «регистрация цен»», «перепись населения», «сельскохозяйственная перепись», «специально созданная комиссия», при этом видоизменить действующую редакцию понятия «национальная перепись». Также установить сроки утверждения плана статистических работ (ПСР), так как Законом не определен срок его утверждения .

В связи с отсутствием прямых компетенций в Законе, было предложено закрепить компетенции за Правительством РК по утверждению плана мероприятий по проведению национальной переписи.

А за уполномоченным органом:

по утверждению порядка получения на возмездной и безвозмездной основе необходимых первичных статистических данных от домашних хозяйств об их доходах и расходах;

компетенции по проведению с респондентами на добровольной основе тестирования проектов статистических форм и инструкций по их заполнению по общегосударственным и (или) ведомственных статистическим наблюдениям.