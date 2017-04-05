ІnDriver и журнал OYLA оформили бесплатную подписку для детских домов

Компания inDriver продолжает работу по популяризации сферы IT среди воспитанников детских домов и школ-интернатов.





В январе 2016 года компанией была оформлена бесплатная подписка на научно-познавательный журнал OYLA для детских домов и школ-интернатов Казахстана, а также презентован проект BeginIT, в рамках которого талантливые ребята проходят мастер-классы у ведущих айтишников.





Видя положительные результаты первого года, позитивные отзывы и интерес со стороны детей, компания приняла решение продолжить акцию в 2017 году и продляет подписку на журнал для детских домов, который теперь будет дополнительно дублироваться на казахском языке.









Главная задача проектов - дать импульс способным детям к выбору будущей профессии в научной, интеллектуальной сфере.





- Все наши ребята с удовольствием читают журнал OYLA, начиная от третьеклассников, заканчивая студентами. Он привлекает свежестью взглядов, в нем много интересного не только про инновационные технологии, но и затронуты темы, близкие каждому современному школьнику, - рассказала Жанар ИСКАКОВА, библиотекарь Алматинского детского дома №2.





Воспитатель также отметила, что дети предпочитают журналы книгам, читая как о звездах эстрады, так и образовательные издания для школьников, и каждый раз с нетерпением ждут новых выпусков.





- Мне очень понравился этот журнал, в нем много написано про науку, что не проходят в школе. Всегда интересно читать про различные лайфхаки. Больше всего мне запомнились материалы про нефть и про ученых, после окончания школы я бы хотел поступить на инженера, - поделился Дархан УРАЗБАЕВ, ученик 8 класса.









Всего в рамках проекта бесплатная годовая подписка оформлена для 82 детских домов, приютов и школ-интернатов Казахстана.





Фото: Пресс-служба мобильного сервиса inDriver.



