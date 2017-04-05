Генпрокурор встретился с Послом Катара в РК

Сегодня в Генеральной прокуратуре состоялась встреча Генпрокурора с Послом Государства Катар в Казахстане г-ном Ахмед Али Аль-Тамими.

Ж.Асанов проинформировал г-на Посла о достижениях и перспективах в сфере международного сотрудничества, а также рассказал об основных направлениях деятельности и приоритетах работы казахстанского надзорного органа.

Г-н Посол поделился информацией о структуре правоохранительной и судебной системы Катара, а также выразил заинтересованность катарской стороны в установлении и развитии двусторонних отношений в правовой сфере.

Завершая беседу, Генпрокурор подчеркнул открытость казахстанской прокуратуры для конструктивного диалога по всем направлениям международно-правового сотрудничества и намеренность к расширению и углублению двусторонних отношений.

Ж. Асанов поблагодарил г-на Ахмед Али Аль-Тамимиза визит, пожелал успешной работы во главе катарской дипломатической миссии в Казахстане.