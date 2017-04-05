В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,0

В иранской провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 6,0 , передает , передает Лента.ру со ссылкой на Fars.





В эпицентре, который находился в 80 километрах от города Мешхед, расположено пять деревень. По предварительным оценкам, в зоне бедствия могут оказаться несколько сотен человек.





На место направлены три группы специалистов для оценки возможного ущерба. Все спасательные службы приведены в состояние полной готовности. К приему раненных и пострадавших подготовлены местные больницы. Сообщений о жертвах и причиненном ущербе пока не поступало.





В Национальной сейсмологической службе Ирана заявили, что не исключают повторных подземных толчков в ближайшее время.



