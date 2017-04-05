Subaru представила новый Crosstrek

Под именем Crosstrek в США и Канаде продается модель, известная у нас как Subaru XV.

Компания Subaru оf America представила кроссовер Crosstrek нового поколения. Мировая премьера автомобиля состоится 12 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.





Под именем Crosstrek в США и Канаде продается модель, известная у нас как Subaru XV. Новый XV «Субару» показала еще в начале марта в Женеве, поэтому Crosstrek уже не представляет собой большой загадки.





Кроссовер второй моделью Subaru после седана и хетчбэка Impreza, построенной на новой платформе Sumaru Global Platform. Эта архитектура позволила повысить жесткость кузова и шасси более чем на 70%, снизить центр тяжести и усовершенствовать подвеску и рулевое управление. Как и XV, Crosstrek оснащается модернизированным 2,0-литровым двигателем, выдающим 156 л.с. (для американской спецификации указываются 152 л.с.). Привод – строго полный с системой управления вектором тяге. По умолчанию мотор сочетается с шестиступенчатой механикой, за доплату предложат вариатор и систему X-Mode для движения по бездорожью. Новая модель появится на американском рынке этим летом в трех комплектациях – Base, Premium и Limited.



