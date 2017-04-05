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Новости за сегодня

При получении взятки задержан заместитель главы ДЧС по Карагандинской области

 

4 апреля при получении взятки в размере 200 тыс. тенге от предпринимателя Магамадов задержан с поличным и водворен в ИВС ДВД г. Караганды замглавы ДЧС по Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области изобличен в совершении ряда коррупционных преступлений заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, полковник гражданской защиты Магамадов В.Э.

Следствием установлено, что Магамадов, злоупотребляя полномочиями, неправомерно снижал суммы штрафов за выявленные нарушения правил пожарной безопасности субъектами предпринимательства, а также получал незаконные вознаграждения за продление сроков исполнения предписаний.

Проводится досудебное расследование.

 

5 апреля 2017, 14:06
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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