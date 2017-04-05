Принцип «одного окна» внедрят при регистрации интеллектуальных прав

Министр юстиции Марат Бекетаев рассказал о поправках к законопроекту.

Регистрировать объекты интеллектуальной собственности станет проще. В Казахстане планируется внедрить одноуровневую систему регистрации по принципу «одного окна». Такие нормы прописаны в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности», который в первом чтении одобрили депутаты, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Как отметил министр юстиции Марат Бекетаев, основной целью предлагаемого законопроекта является совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности, а также исключение норм, создающих административные барьеры. Проектом закона предполагается внесение поправок в 12 законодательных актов, в том числе Гражданский, Налоговый и Предпринимательский кодексы.

«Основными новеллами законопроекта являются: создание одноуровневой системы регистрации объектов интеллектуальной собственности; полномочия по регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности передаются в экспертную организацию (РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности. — Ред.)», — рассказал Марат Бекетаев.

По словам министра, данное предложение выработано с учетом практики стран ОЭСР. К примеру, процедура экспертизы и регистрации интеллектуальной собственности в США, Португалии, Японии, Швейцарии, Германии, Китае или Кореи осуществляется в одном ведомстве по принципу «одного окна». Тогда как в Казахстане прием заявок и экспертиза проходит в экспертной организации, а регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности — в министерстве юстиции.

«Передача указанных полномочий в экспертную организацию предполагает сокращение бюджетных поступлений. А именно, вместо сбора за регистрацию и государственной пошлины экспертной организацией будет взиматься оплата. Размер оплаты не будет превышать действующих ставок. Ожидается ежегодное сокращение поступлений в бюджет на 58 млн тенге», — рассказал министр.

Кроме того, предполагается расширение возможности досудебного рассмотрения споров. Так, Апелляционный совет предлагается наделить полномочиями по рассмотрению споров касательно сходства фирменных наименований и товарных знаков. Законопроектом предусмотрены нормы, которые помогут правообладателю получить компенсацию за незаконное использование его товарного знака.

«В Гражданский кодекс вносятся дополнения, устанавливающие соответствующее право владельца товарного знака. Согласно этим поправкам, нарушитель будет обязан выплатить компенсацию в конкретно установленном размере», — проинформировал Марат Бекетаев.

Также проектом закона предлагается опубликовывать заявки на товарные знаки с момента их поступления в экспертную организацию.

В заключение Марат Бекетаев сообщил, что исключить административные барьеры позволят поправки, направленные на упрощение регистрации лицензионных договоров на объекты промышленной собственности, при которых не потребуется предоставление подлинного договора.