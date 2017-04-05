Заместитель председателя правления КИК покинул пост

Советом директоров ИО «Казахстанская ипотечная компания» было принято решение досрочно прекратить полномочия заместителя председателя правления компании Исамбаева Каната Ашимовича. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

В сообщении подчеркивается, что 9 марта 2017 года был последний рабочий день Каната Исамбаева. Он покинул свой пост на основании поданного им заявления о расторжении трудового договора, по своей инициативе.

Напомним, Канат Исамбаев был назначен заместителем председателя правления ИО «КИК» с 24 февраля на срок полномочий правления КИК до 24 ноября 2017 года.