В соответствии с подпунктом 9) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы» Правительство Республики Казахстан утверждены Правила использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2017 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника.

В частности, целевые трансферты используются на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника.

Целевые трансферты используются на доплату работникам организаций среднего образования за замещение на период обучения основного сотрудника по всем типам занятости на языковых курсах согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 95 «Об утверждении правил организации и проведения курсов повышения квалификации педагогических кадров» (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13420), за исключением курсов по индивидуальным образовательным программам и курсов языковой подготовки без отрыва от трудовой деятельности, определенным уполномоченным органом, с учетом взносов (социальный налог, социальные отчисления в ГФСС, фонд социального медицинского страхования) работодателя в размере, установленном в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Перечисление целевых трансфертов нижестоящим бюджетам администраторами республиканских и местных бюджетных программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Администратор республиканских бюджетных программ может приостановить перечисление целевых трансфертов в доход нижестоящих бюджетов в случаях:

1) несвоевременного освоения целевых трансфертов или нецелевого использования выделенных средств согласно утвержденному плану финансирования на соответствующий год;

2) непредставления или несвоевременного представления информации о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов на соответствующий год.

Местные исполнительные органы областей, городов Астаны и Алматы:

1) используют суммы целевых трансфертов из республиканского бюджета по целевому назначению в соответствии с индивидуальными планами финансирования и настоящими Правилами;

2) представляют в центральный уполномоченный орган в области образования ежеквартальный отчет об использовании целевых трансфертов из республиканского бюджета областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника.

Постановление вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.