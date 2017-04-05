На фабрике пиротехники в Португалии произошел взрыв

Пять человек погибли, трое числятся пропавшими без вести.

На заводе по производству пиротехники в португальском городе Ламегу произошел взрыв , передает , передает Лента.ру.





Как уточнил в интервью TVI 24 государственный секретарь страны по вопросам внутренних дел Хорхе Гомес, пять человек погибли, трое числятся пропавшими без вести.





По его словам, вокруг предприятия создана зона безопасности, но из-за продолжающихся взрывов и пожара спасательные работы затруднены.









Видео: CentroTV / Facebook