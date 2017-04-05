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На фабрике пиротехники в Португалии произошел взрыв

5 апреля 2017, 14:30

Пять человек погибли, трое числятся пропавшими без вести.

На заводе по производству пиротехники в португальском городе Ламегу произошел взрыв, передает Лента.ру.

Как уточнил в интервью TVI 24 государственный секретарь страны по вопросам внутренних дел Хорхе Гомес, пять человек погибли, трое числятся пропавшими без вести.

По его словам, вокруг предприятия создана зона безопасности, но из-за продолжающихся взрывов и пожара спасательные работы затруднены.


Видео: CentroTV / Facebook
Фото: gordonua.com

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