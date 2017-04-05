На фабрике пиротехники в Португалии произошел взрыв
5 апреля 2017, 14:30
Пять человек погибли, трое числятся пропавшими без вести.
На заводе по производству пиротехники в португальском городе Ламегу произошел взрыв, передает Лента.ру.
Как уточнил в интервью TVI 24 государственный секретарь страны по вопросам внутренних дел Хорхе Гомес, пять человек погибли, трое числятся пропавшими без вести.
По его словам, вокруг предприятия создана зона безопасности, но из-за продолжающихся взрывов и пожара спасательные работы затруднены.
Видео: CentroTV / Facebook
Фото: gordonua.com
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