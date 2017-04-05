Восстановление ветеринарной свободы в ЕАЭС

Департамент экономической интеграции НПП РК «Атамекен» сообщает о снятии с 27 марта 2017 года временных ограничений на ввоз в Кыргызскую Республику из территории Республики Казахстан живой птицы и продукции птицеводческой отрасли, а также об отмене казахстанских ограничений на ввоз животноводческой подконтрольной продукции из ряда субъектов Российской Федерации.

Напомним, что ранее казахстанские предприниматели птицеводческой отрасли столкнулись с проблемами доступа на рынок КР в связи с тем, что в ноябре 2016 года, ссылаясь на информацию из неофициальных источников о вспышке птичьего гриппа в Казахстане, Постановлением Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики от 26 октября 2016 года № 16 был введен запрет на ввоз казахстанской продукции птицеводства.

Введенные кыргызской стороной ограничения нанесли существенный материальный ущерб казахстанскому птицеводческому бизнесу. Так, за истекший с момента введения ограничения период, потери составили около трети всего объема экспорта пищевого яйца, то есть порядка 45-50 млн. штук или 1,5-2 млрд тенге.

Департаментом экономической интеграции, в свою очередь, было направлено письменное обращение в МСХ РК о возникших у отечественных предпринимателей затруднениях и необходимости скорейшего урегулирования сложившейся ситуации, негативно отражающейся не только на отрасли отечественного птицеводства, но и на общем товарообороте с Кыргызстаном.

Помимо этого, данная проблема была озвучена членом Правления НПП РК «Атамекен» Даной Жунусовой в ходе проведенного 16 февраля 2017 года круглого стола на тему: «Участие бизнес-сообщества в выявлении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС» с участием члена Коллегии, министра по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Миносян.

Значительную лепту внесло в решение сложившейся ситуации министерство сельского хозяйства Казахстана. Был направлен ряд письменных обращений в адрес уполномоченного государственного органа в сфере ветеринарной безопасности КР с обоснованными требованиями снятия ограничений, а также неоднократно проведены переговоры между руководством ветеринарных органов сторон.

В результате проведенной совместной работы министерством и Департаментом экономической интеграции НПП, ограничения кыргызской стороны на ввоз казахстанского мяса птицы и продукции птицеводческой отрасли были отменены с 27 марта 2017 года соответствующим Постановлением Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, о чем было сообщено в официальном письменном уведомлении от уполномоченного органа КР, поступившем в Министерство сельского хозяйства РК.

На сегодняшний день условия перемещения казахстанской продукции отрасли птицеводства восстановлены и осуществляются в штатном режиме, согласно нормам ветеринарной безопасности ЕАЭС.

Кроме того, департамент экономической интеграции ранее информировал отечественных импортеров и перевозчиков сельхозпродукции, что 20 октября 2016 года в официальной нотификации Международного эпизоотического бюро было опубликовано сообщение о случае регистрации ящура (Foot and mouthdisease) на территории д. Вышманово Владимирской области Российской Федерации (серотип Asia-1).

В этой связи, уполномоченным государственным органом страны министерством сельского хозяйства РК с 25 октября 2016 года были введены ограничения на ввоз в Республику Казахстан с территории субъектов Российской Федерации восприимчивых к ящуру животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок для животных животного и растительного происхождения и пр.

В настоящее время по информации МСХ РК, ввиду признания Международным эпизоотическим бюро утвержденного и.о. руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николая Власова «Решение об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров», с 18 марта 2017 года все имеющиеся ограничения по ящуру в отношении сельхоз животных и животноводческой продукции отменены в отношении большей части субъектов РФ.

Официальное письменное уведомление казахстанского уполномоченного органа о снятии ограничений на ввоз вышеназванных животных и продукции с территории Российской Федерации, за исключением непосредственного очага выявления ящура - Владимирской области направлено в Россельхознадзор письмом 15-1-14554-И от 18 марта 2017 года.

Справочно:

ограничения сняты со следующих субъектов РФ - Башкортостан, Карелия, Коми, Республика Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чувашская Республика, Автономная Республика Крым, Камчатский край, Красноярский край, Пермский край, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Рязанская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Ульяновская область, Ярославская область, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО.

При этом, сохраняющиеся ограничения на ввоз в Республику Казахстан подконтрольных товаров из Владимирской области Российской Федерации и транзитом через нее не распространяются на:

- молоко и молочные продукты, прошедшие термическую обработку в соответствии с требованиями МЭБ (стерилизация при температуре 132° С не менее 1 секунды (ультрапастеризация) или короткая пастеризация при температуре 72°С не менее 15 секунд), при представлении подтверждающих документов о режиме обработки;

- мясопродукты, прошедшие термическую обработку в соответствии с требованиями МЭБ (термическая обработка при температуре минимум 70°С не менее 30 минут, обеспечивающая уничтожение вируса ящура) при представлении подтверждающих документов о режиме обработки;

- продукция птицеводства, пчеловодства;

- цисты Артемия Салина, гаммарус;

- корма из сырья, полученных от животных, не восприимчивых к ящуру, корма для непродуктивных животных, прошедшие термическую обработку в соответствии с требованиями МЭБ (термическая обработка при температуре 70°С не менее 30 минут) при представлении подтверждающих документов о режиме обработки.

Также необходимо отметить, что в свою очередь департамент экономической интеграции НПП на постоянной основе осуществляет мониторинг всех правовых, административных и практических аспектов работы отечественного бизнеса в рамках Союза.