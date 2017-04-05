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Принадлежавший мафии Ferrari стал полицейским

5 апреля 2017, 14:43

Этот суперкар органы правопорядка конфисковали у мафии в сентябре 2015 года.

В автопарке миланской полиции появился родстер Ferrari 458 Spider криминального происхождения. Этот суперкар органы правопорядка конфисковали у мафии в сентябре 2015 года в соответствии с местным законодательством.

Ателье Carrozzeria Marazzi di Caronno Pertusella подготовило родстер для службы в полиции – нанесло на кузов соответствующую «ливрею» и установило дополнительное оборудование. Работы были проделаны бесплатно, поэтому машина обошлась стражам порядка всего в 53,76 евро – столько нужно было заплатить за регистрацию транспортного средства. Миланские полицейские собираются использовать Ferrari в образовательных проектах, цель которых – продемонстрировать молодому поколению, что государство может забрать личное имущество, если оно получено преступным путем.

Ferrari 458 Spider и соплатформенное купе 458 Italia оснащаются 4,5-литровым 570-сильным атмосферником V8. У этих моделей также имеются заряженные 605-сильные модификации Speciale. В настоящее время 458-я серия уже снята с производства – ее заменили купе 488 GTB и родстер 488 Spider с 670-сильным турбомотором.

Текст: Александр Орехов
Фото: comune.milano.it

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