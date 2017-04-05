В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях» утверждены:

1) Правила размещения субъектом естественной монополии информации о тарифах и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы), согласно приложению 1 к приказу;

2) Правила ежегодного размещения субъектом естественной монополии отчета о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, согласно приложению 2 к приказу;

3) Правила ежегодного размещения субъектом естественной монополии отчета о деятельности по предоставлению регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, согласно приложению 3 к приказу.

В частности, Правила размещения субъектом естественной монополии информации о тарифах и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 7-8) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях».

Правила определяют порядок размещения субъектом естественной монополии информации о тарифах и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) (далее - Информация) на интернет-ресурсе субъекта естественной монополии либо на интернет-ресурсе местного исполнительного органа либо на интернет-ресурсе ведомства уполномоченного органа или территориального подразделения ведомства уполномоченного органа (по месту включения его в Государственный регистр субъектов естественных монополий), в соответствии с Правилами включения и исключения из Государственного регистра субъектов естественных монополий, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 28 марта 2014 года № 64-ОД, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9404 (далее - Правила № 64-ОД), либо на интернет-ресурсе уполномоченного органа в отдельных отраслях.

Также . информация размещается субъектом естественной монополии на своем интернет-ресурсе в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня утверждения тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу (товары, работы) субъекта естественной монополии.

Информация включает:

копию приказа об утверждении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу (товары, работы) субъекта естественной монополии утвержденного ведомством уполномоченного органа или территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа либо уполномоченным органом в отдельных отраслях;

копию тарифной сметы на регулируемую услугу (товары, работы) субъекта естественной монополии.

В случае отсутствия технической возможности у субъекта естественной монополии для размещения информации на своем интернет-ресурсе, такая информация размещается на интернет-ресурсе местного исполнительного органа либо на интернет-ресурсе ведомства уполномоченного органа или территориального подразделения ведомства уполномоченного органа (по месту включения его в Государственный регистр субъектов естественных монополий), в соответствии с Правилами 64-ОД, либо на интернет-ресурсе уполномоченного органа в отдельных отраслях, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня поступления соответствующего обращения от субъекта естественной монополии.

Информация направляется субъектом естественной монополии в местный исполнительный орган либо в ведомство уполномоченного органа или территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа (по месту включения его в Государственный регистр субъектов естественных монополий), в соответствии с Правилами № 64-ОД, либо в уполномоченный орган в отдельных отраслях, на бумажном и электронном носителе в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня утверждения тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу (товары, работы) субъекта естественной монополии.

В случае размещения информации на своем интернет-ресурсе либо на интернет-ресурсе местного исполнительного органа, субъект естественной монополии направляет соответствующее уведомление в адрес ведомства уполномоченного органа или территориального подразделения ведомства уполномоченного органа, (по месту включения его в Государственный регистр субъектов естественных монополий) в соответствии с Правилами № 64-ОД, либо в уполномоченный орган в отдельных отраслях, о размещении такой информации в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента ее размещения.

Уведомление от субъекта естественной монополии не требуется в случае размещения информации на интернет-ресурсе ведомства уполномоченного органа или территориального подразделения ведомства уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.