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Новости за сегодня

А.Есимов принял Генерального Секретаря ШОС Рашида Алимова

 

В офисе организатора ЭКСПО-2017 состоялась встреча Председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова с Генеральным Секретарем Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым, сообщает Департамент по связям с общественностью компании.

Стороны обсудили ход подготовки к Международной специализированной Выставке, а также предстоящий Саммит глав государств-членов ШОС, который будет проводить свою работу в столице Казахстана в день открытия ЭКСПО-2017.

«Этот Саммит ШОС будет историческим. Главная особенность заключается в том, что 9 июня вечером мы будем иметь в Астане другую, более сильную организацию», - отметил Генеральный Секретарь ШОС Рашид Алимов.

В своей речи Р.Алимов добавил, что для ШОС было принципиально важно иметь свой павильон, чтобы продемонстрировать вклад организации в улучшение окружающей среди и поддержку экологических программ. В преддверии Выставки ЭКСПО-2017 ШОС проведет презентацию Выставки и своего павильона в Китае.

Генеральный Секретарь поблагодарил Ахметжана Есимова за стратегическое расположение павильона ШОС, который будет находиться рядом с двумя главными игроками организации.

Отметим, что специальный день ШОС в рамках Выставки состоится 27 августа.

Международная специализированная выставка пройдет в городе Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года, в ходе которой ожидается порядка 5 миллионов посещений.

 

5 апреля 2017, 14:48
Источник, интернет-ресурс: АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»

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