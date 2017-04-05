Депутат расстроен низким уровнем юмора на казахстанском телевидении

По его словам, во многих странах юмористические передачи служат хорошим идеологическим инструментом.

"Через хорошие и уместные шутки среди населения, в том числе среди молодежи, можно пропагандировать и общенациональные идеи, продвигать госпрограммы в доступной и познавательной форме. А на неприличную и некачественную шутку страшно даже возлагать такую миссию, это может дать отрицательный результат. Нетактичные шутки могут быть небезопасными", — уверен мажилисмен.

По мнению Смагула, следует привлекать к созданию телепрограмм не только юмористов из КВН, но и сатириков, сценаристов-профессионалов и писателей в области культуры.





"Во-вторых, предлагаю рассмотреть вопрос разработки и принятия министерством информации коммуникации, министерством культуры и спорта совместных мероприятий в целях развития качественной отечественной юмористической телепродукции", — заключил депутат.



