Депутат расстроен низким уровнем юмора на казахстанском телевидении
5 апреля 2017, 14:55
Мажилисмен Бахытбек Смагул предлагает пропагандировать национальные идеи и госпрограммы на юмористических передачах.
Депутат мажилиса Бахытбек Смагул раскритиковал юмористические передачи на казахстанском телевидении. Свой запрос он адресовал министру информации и коммуникаций Казахстана Даурену Абаеву.
"Основанием депутатского запроса послужили мнения населения касательно телеконтента на казахском языке. Особенно много критики высказывается в адрес юмористических программ, которые превращают шутку в глумление, насмешку в посмешище. Хоть и говорят, что смех — это здоровье, но расстраивает низкий уровень шуток на казахстанских телеканалах. Неуместный и фальшивый смех, насмешка над национальными ценностями, неуместные действия, кривляние, грубые шутки стирают уважение к юмору", — сказал Смагул на пленарном заседании мажилиса в среду.
По его словам, во многих странах юмористические передачи служат хорошим идеологическим инструментом.
"Через хорошие и уместные шутки среди населения, в том числе среди молодежи, можно пропагандировать и общенациональные идеи, продвигать госпрограммы в доступной и познавательной форме. А на неприличную и некачественную шутку страшно даже возлагать такую миссию, это может дать отрицательный результат. Нетактичные шутки могут быть небезопасными", — уверен мажилисмен.
По мнению Смагула, следует привлекать к созданию телепрограмм не только юмористов из КВН, но и сатириков, сценаристов-профессионалов и писателей в области культуры.
"Во-вторых, предлагаю рассмотреть вопрос разработки и принятия министерством информации коммуникации, министерством культуры и спорта совместных мероприятий в целях развития качественной отечественной юмористической телепродукции", — заключил депутат.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Анатолий Устиненко
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