Аким СКО Кумар Аксакалов учредил конкурс на лучшую ветеранскую организацию

Семь ветеранов региона были отмечены специальной наградой – нагрудным знаком «Солтүстік Қазақстан облысының Құрметті ардагері», еще двое удостоены Почетных грамот.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов принял учатие в мероприятии, посвященном 30-летию образования ветеранского движения.





Обращаясь к виновникам торжества, глава региона отметил, что сплоченность и самоотверженность старейшин - всегда будет самым достойным примером высокого патриотизма и преданности своему Отечеству.

«Именно Вашими руками создавалось богатство нашего региона. Строились дороги и жилье, социальные объекты и инфраструктура, поднимались города и населенные пункты. Вы участвовали в становлении нашей Независимости и сегодня продолжаете и дальше трудиться во благо нашего государства. Мы ценим многолетний труд наших земляков – ветеранов войны и труда Башкирова Степана Федоровича, Дюсенова Сапара Дюсеновича, Гладкова Петра Матвеевича, Искакова Жаксылыка Габдуллиновича и многих-многих других. Вы всегда в строю, всегда на передовой решения важных социально значимых вопросов», - сказал Кумар Игрибаевич.









Также аким области особо подчеркнул, что невзирая на возраст, ветераны принимают самое активное участие в общественно-политической жизни, воспитании подрастающего поколения.

«Стабильность в обществе и сохранение порядка обеспечены благодаря труду наших ветеранов», - особо отметил Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы. Вы всегда в строю, всегда на передовой решения важных социально значимых вопросов. Мы всегда будем нуждаться в ваших знаниях, опыте и мудрости. Мы всегда ощущаем Вашу огромную поддержку и помощь во всех наших инициативах и начинаниях», - подчеркнул глава региона.









Необходимо отметить, что сегодня ветеранское движение Северо-Казахстанской области объединяет более ста тысяч человек.









В завершение речи, Кумар Аксакалов объявил о конкурсе на лучшую ветеранскую организацию в в честь 30-летия ветеранского движения. Главный приз – Грант акима области. Итоги конкурса, в котором будут учитываться разные критерии, будут подведены в конце года – 1 декабря на День Первого Президента Республики Казахстан.





За многолетний, добросовестный труд, вклад в патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодого поколения области и в честь 30-летия со дня образования ветеранской организации Почетными грамотами акима области были награждены председатель ветеранского клуба «Бос уақыт» Серик Ибраев, председатель первичной ветеранской организации аппарата акима города Петропавловска Екатерина Ильина, председатель совета ветеранов Аккайынского района Борис Баяшев. Также благодарственные письма из рук главы региона получили председатель постоянной комиссии организационно-методической работы областного совета ветеранов Аманжол Нуртаев и председатель первичной ветеранской организации Благовещенского сельского округа Жамбылского района Александр Мордась.









С поздравлениями к ветеранам обратился заместитель председателя Центрального Совета ветеранов Бекболат Мукушев.





«Прошло три десялетия, но как и прежде остаются неизменными цели ее деятельности - защита прав, достоинства и интересов пенсионеров, улучшение их материального положения, патриотическая работа с населением, прежде всего с молодежью», - отметил Бекболат Мукушев.





Бекболат Бапанович вручил Знаки почета Центрального совета ветеранов председателю совета ветеранов Мамлютского района Толегену Омарову и председатель общественной организации «Одак» и члену ревизионной комиссии областной ветеранской организации Валерию Маслову.









Почетной грамотой организации были награждены ветеран журналистики, директор издательства «Северный Казахстан» Иван Моор, председатель первичной организации Астраханского сельского округа Аккайынского района Светлана Касымова, председатель первичной ветеранской организации Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева Вячеслав Ярмольчук, еще три ветерана награждены дипломами.

В Книгу Почёта Центрального совета ветеранов занесен председатель ветеранской организации района М.Жумабаева Оралбай Сагындыков.





С юбилеем организации своих соратников поздравил председатель областного совета ветеранов Ескендир Елеусизов.









Семь ветеранов региона были отмечены специальной наградой – нагрудным знаком «Солтүстік Қазақстан облысының Құрметті ардагері», еще двое удостоены Почетных грамот.





Праздничная программа продолжилась концертом, подготовленным артистами и творческими коллективами Петропавловска.







