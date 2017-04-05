Глава FISU выразил благодарность в адрес Нурсултана Назарбаева

Глава FISU выразил благодарность в адрес Президента РК за организацию Универсиады и поддержку всех инициатив Международной Федерации студенческого спорта (FISU).

«От имени Международной Федерации студенческого спорта и от себя лично выражаю Вам глубокую признательность за неизменную поддержку этого проекта. Уверен, что успех универсиады и сборной Казахстана придаст огромный импульс развитию студенческого спорта и популяризации здорового образа жизни среди молодежи, что станет важным наследием этого исторического события», - говорится в телеграмме Олега Матыцина, передает передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт 28-ой Всемирной зимней Универсиады.





Глава FISU отметил, что всемирные студенческие игры в Алматы продемонстрировали готовность Казахстана проводить международные мультиспортивные соревнования самого высокого уровня.





«По мнению множества зарубежных гостей Универсиады игры в Алматы стали лучшими за всю историю всемирных зимних универсиад, благодаря слаженной и эффективной работе. Все без исключения отмечали радушие и гостеприимство жителей Казахстана, сделавшие пребывание в Алматы почти 3 тысяч спортсменов, официальных лиц и иностранных гостей поистине незабываемым», - написал Матыцин.





По его словам, международная аудитория телеигр охватила 70 стран, способствуя укреплению авторитета Казахстана на международной арене.



