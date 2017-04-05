6 апреля Honda покажет «подогретые» Civic
5 апреля 2017, 15:01
Прошлой осенью Honda уже показывала прототип двухдверного Civic Si на лос-анджелесском автосалоне.
6 апреля Honda рассекретит на своем официальном YouTube-канале седан и купе Civic Si – «подогретые» модели, которые заполнят нишу между базовыми «Сивиками» и спортивным Civic Type R. За онлайн-премьерой последует полноценный публичный дебют на выставке в Нью-Йорке.
Прошлой осенью Honda уже показывала прототип двухдверного Civic Si на лос-анджелесском автосалоне. Как ожидается, в серию машина пойдет практически без изменений. Помимо агрессивного дизайна, Si-версии будут отличаться от стандартный Civic форсированной 1,5-литровой турбочетверкой. В стандартном исполнении этот двигатель выдает у седана и купе 176 л.с. Немного иная модификация, устанавливаемая на новый кроссовер CR-V, имеет мощность в 190 л.с. Ожидается, что для Civic Si отдачу повысят примерно до 230 л.с. – то есть до уровня основного конкурента Volkswagen Golf GTI.
Текст: Александр Орехов
Фото: Honda
Via cartimes
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