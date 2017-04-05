Сейсмолог: ВКО подвержена катастрофическим событиям
5 апреля 2017, 15:05
Председатель правления АО "Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований" Анвар Боранбаев рассказал о сейсмических рисках в стране.
"Территория Казахстана находится в зоне определенного сейсмического риска, ранее проходили большие сейсмические события, катастрофические. Им подвержены южная и восточная части Республики Казахстан. Алматы, Алматинская область, Южно-Казахстанская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская", — сообщил Анвар Боранбаев.
Во вторник вечером в Восточном Казахстане было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,3. Жители Зайсана ощутили подземные толчки силой 5-6 баллов, Усть-Каменогорска — 3-4 балла, Урджара — 4-5 баллов, Курчума — 4 балла. Очаг находился на глубине 10 километров.
Анвар Боранбаев отметил, что территория Зайсана была сейсмически активной в 90-е годы прошлого столетия, были движения в 2016 году. В настоящий момент в очаг произошедшего землетрясения выезжает сформированная группа, для того чтобы визуально оценить обстановку.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта realityzone.ru
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