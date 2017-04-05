Расширен перечень услуг по ремонту товара, ввезенного в РК, обороты по реализации которых освобождаются от НДС

Постановлением Правительства РК от 31 марта 2017 года № 143 внесены дополнения в перечень услуг по ремонту товара, ввезенного на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза, включая его восстановление, замену составных частей, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость в таможенном союзе, утвержденный постановлением Правительства РК от 23 ноября 2010 года № 1235, согласно которым перечень расширен дополнительным видом услуг, предусмотренным в пункте 5, следующего содержания:

5. Услуги по ремонту самодвижущихся подводных снарядов (торпед) и оборудования (изделий) судовой гидравлики, ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза, включая его восстановление, замену составных частей.

Дополнение вводится в действие с 1 мая 2016 года.