Ближе к выходным в РК ожидается прекращение осадков и повышение температуры

Прогноз погоды на 6-8 апреля 2017 г.

Но постепенно направление тропосферных потоков будут меняться с северных на юго-западные. Благодаря чему, 8 апреля на большей части Казахстана ожидается прекращение осадков и повышение температуры, сообщает На Казахстан продолжает поступать холодный и влажный воздух с арктического побережья России, поэтому в большинстве областей по-прежнему ожидается пасмурная погода: местами дождь, мокрый снег, туман и температура ниже нормы на 2-4ºС.сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".





На западные области уже поступают воздушные массы с Ближнего Востока, поэтому здесь без осадков и тепло, температура выше обычной на 3-6ºС.





Консультативный прогноз погоды по г. Астана

на 6 апреля: переменная облачность, временами небольшие осадки. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -4-6°С, днем +3+5°С.

на 7 апреля: переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -4-6°С, днем +6+8°С.

на 8 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура ночью -4-6°С днем +9+11°С.





Консультативный прогноз погоды по г. Алматы

на 6 апреля: переменная облачность, ночью и утром осадки, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -1+1°С, днем +4+6°С.

на 7 апреля: облачно, временами небольшие осадки. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью 0,-2°С, днем +7+9°С.

на 8 апреля: переменная облачность, ночью небольшие осадки, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью 0,+2°С, днем +11+13°С.



