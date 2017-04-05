Ближе к выходным в РК ожидается прекращение осадков и повышение температуры
5 апреля 2017, 15:09
Прогноз погоды на 6-8 апреля 2017 г.
На Казахстан продолжает поступать холодный и влажный воздух с арктического побережья России, поэтому в большинстве областей по-прежнему ожидается пасмурная погода: местами дождь, мокрый снег, туман и температура ниже нормы на 2-4ºС. Но постепенно направление тропосферных потоков будут меняться с северных на юго-западные. Благодаря чему, 8 апреля на большей части Казахстана ожидается прекращение осадков и повышение температуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
На западные области уже поступают воздушные массы с Ближнего Востока, поэтому здесь без осадков и тепло, температура выше обычной на 3-6ºС.
Консультативный прогноз погоды по г. Астана
на 6 апреля: переменная облачность, временами небольшие осадки. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -4-6°С, днем +3+5°С.
на 7 апреля: переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -4-6°С, днем +6+8°С.
на 8 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура ночью -4-6°С днем +9+11°С.
Консультативный прогноз погоды по г. Алматы
на 6 апреля: переменная облачность, ночью и утром осадки, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -1+1°С, днем +4+6°С.
на 7 апреля: облачно, временами небольшие осадки. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью 0,-2°С, днем +7+9°С.
на 8 апреля: переменная облачность, ночью небольшие осадки, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью 0,+2°С, днем +11+13°С.
Фото: planeta.moy.su
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