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Новости за сегодня

Комитет Мажилиса рассмотрит поправки по вопросам дорожного движения

 

Депутатский законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» рассмотрит в четверг, 6 апреля, Комитет Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе. Законопроектом предлагается, в частности, исключить запрет пассажирам покидать автотранспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения.

На заседании Комитета планируется также обсудить вопросы:

- перераспределения полномочий между Правительством и уполномоченным государственным органом (с учетом конституционной реформы по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти);

- снижения административных штрафов за нарушение правил дорожного движения;

- разрешения водителю осуществлять фото- и видеосъемку действий сотрудника полиции при проверке документов;

- отмены требования об обязательном включении фар ближнего света в дневное время во время движения в населенном пункте.

На заседание приглашены представители госорганов, политических партий, не прошедших в Парламент, НПО, общественные деятели и эксперты.

Рассматриваемый законопроект разработан депутатами Мажилиса пятого созыва от фракции «Народные коммунисты» и одобрен Палатой в первом чтении 9 декабря 2015 года.

В Мажилисе законопроект рассматривается в рамках Комитета Палаты по законодательству и судебно-правовой реформе, рабочую группу в котором возглавляет депутат Мажилиса Канат Мусин.

5 апреля 2017, 15:16
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан

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